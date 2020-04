Marca premia Cristiano Ronaldo come GOAT: battuto Messi

Secondo il quotidiano spagnolo MARCA, Cristiano Ronaldo ha vinto il premio GOAT, riconoscimento assegnato al miglior giocatore di tutti i tempi. Il fuoriclasse portoghese ha battuto Zidane, Maldini, Maradona e l’acerrimo rivale Messi

Nuovo capitolo della grande rivalità tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi che si è concluso con la vittoria del primo sul secondo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus, stando a quanto riportato da MARCA, ha vinto il premio GOAT.

Questo riconoscimento che viene assegnato al giocatore più forte di tutti i tempi e secondo il quotidiano spagnolo è andato a Cristiano Ronaldo che può aggiungere in bacheca l’ennesimo riconoscimento individuale.

Il fuoriclasse portoghese sembrava essere lontano dalla Pulce, ma alla fine ha recuperato terreno ed è riuscito ad essere eletto il giocatore più forte di tutti i tempi. Cristiano Ronaldo non ha battuto solo il rivale di sempre, ma anche altri calciatori che hanno fatto la storia del calcio europeo e mondiale come Zidane, Maldini e Maradona.

Stando sempre a quanto riportato da MARCA, Cristiano Ronaldo ha ottenuto il 56% di voti, circa 246 mila, mentre Messi si è fermato al 46%, raccogliendo solo 209 mila voti.

Una vittoria importante per CR7, ma non definitiva sul rivale di sempre che tornerà alla carica per strappargli altri riconoscimenti in questa appassionante ed eterna sfida tra due grandissimi campioni.

