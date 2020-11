Fragile: l’autobiografia di Marco Van Basten sarà un serie TV

Marco Van Basten, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, esce con un’autobiografia. Oltre al libro con edizione cartacea e formato ebook ci sarà anche una serie tv a lui dedicata.

Un calciatore come pochi, in grado di abbinare a doti fisiche importanti uno straordinario repertorio tecnico. La sua carriera si è dovuta arrestare non ancora trentenne, a causa dei numerosi infortuni che lo hanno falcidiato.

Il suo palmares è stato comunque ricco nonostante l’addio precoce al calcio. Con i club con cui ha giocato, il Milan soprattutto, ha vinto tutto. Le tre Champions League sono i trofei più importanti, senza dimenticare l’unico campionato europeo con la nazionale olandese.

È stato definito il cigno di Utrecht, non a caso, per via della sua eleganza e velocità di esecuzione. Era simile ad un trequartista per via della sua grazia. A questa, però, univa una grandissima capacità di concludere a rete e segnare.

Aveva anche un’intelligenza tattica che gli permetteva di agire anche al di fuori dell’area di rigore. Poteva dare le spalle alla porta avversaria, trasformandosi in un prezioso uomo assist.

Marco Van Basten ha voluto regalare i momenti di gioia ma anche quelli bui della sua carriera in questa autobiografia filmata, intitolata “Fragile”.

In Olanda le copie dei suoi volumi sono andate letteralmente a ruba, con le vendite che hanno superato le 100mila copie.

Per questo hanno deciso di lavorare ad una serie tv che prenderà spunto da quanto è stato scritto nel testo. La Hollands Licht è la casa di produzione olandese che ha acquistato i diritti dell’opera. Certo che i giovani potranno avere un riferimento più concreto sulla storia del cannoniere orange. Non solo dai racconti degli uomini più anziani che hanno avuto la fortuna di ammirarlo dal vivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS