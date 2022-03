Marc Marquez, durante il viaggio di ritorno in Spagna dall’Indonesia dove si è corso l’ultimo Gp, ha manifestato problemi già riscontrati in passato. Un déjà vu, una situazione già vissuta, ma non problematica come allora.

La diplopia è un disturbo visivo che provoca uno sdoppiamento dell’immagine. Questo problema lo ha già avuto al termine della scorsa stagione, ma questa volta sembra di minore entità.

Marquez è stato visitato dal Dr. Sánchez Dalmau, il quale ha confermato l’esito degli esami. Il pilota spagnolo, per precauzione, la scorsa domenica non è sceso in pista. Questo vuol dire che il problema era già presente, ma ora si ha la conferma definitiva.

Marc Marquez (Immagine dal profilo ufficiale Twitter)

Il team medico della MotoGp ha confermato come il suo stato di salute fosse già penalizzato dai diversi traumi subiti nella caduta durante il Warm-Up in Indonesia. Al ritorno a Barcellona la visita presso l’oftalmologo non ha fatto altro che ribadire il disturbo visivo.

Questa mattina il pilota spagnolo è stato visitato in una clinica di Madrid dal suo team medico, guidato da Samuel Antuña, per valutare tutti i lividi subiti durante l’incidente di domenica. Il check-up generale ha confermato che lui non ha sofferto alcun altro infortunio.

