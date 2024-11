Manchester United, tutto fatto per l’arrivo di Amorim, i Red Devils pagheranno la clausola rescissoria di 10 milioni di euro allo Sporting Lisbona per liberare il tecnico.

Manchester United, Amorim sarà il nuovo allenatore. Foto Ufficiale “Gialunca Di Marzio”

Dopo l’esonero di Ten Hag di qualche giorno fa, era partita la ricerca dirigenziale ai vertici del Manchester United per individuare un sostituto che fosse considerato all’altezza per l’avvio di un nuovo progetto. Tra i nomi in cima alla lista della dirigenza del Red Devils c’era proprio quello del portoghese, Amorim, e alla fine proprio quest’ultimo è stato considerato dalla dirigenza inglese il profilo giusto da cui ripartire.

L’unico rallentamento nell’affondo da parte del club era stato contrassegnato in questi giorni dalla clausola rescissoria contrattuale imposta dallo Sporting Lisbona nei confronti del tecnico portoghese, servivano, infatti, 10 milioni di euro per liberare quest’ultimo dai propri vincoli contrattuali e per potergli permettere di legarsi professionalmente ad un nuovo progetto. Alla fine nella giornata di oggi il Manchester ha comunicato al club portoghese che pagherà non solo la clausola rescissoria, ma aggiungerà anche un ulteriore milione di euro per non dover rispettare il preavviso di 30 giorni previsto nel contratto.

In attesa, dunque, dell’arrivo del tecnico portoghese a guidare la squadra per le prossime tre partite degli inglesi, sarà Rud Van Nistelrooy, ex bandiera del club incaricato allenatore ad interim proprio in attesa di che il club possa completare i passi burocratici per permettere al nuovo tecnico di sedersi in panchina.

