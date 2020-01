Manchester City: record di vittorie in Premier League per Guardiola

Vittoria importante per il Manchester City, che sconfigge in casa lo Sheffield nel Boxing Day, A spiccare, però, è il recordo di successi in Premier League che tocca il tecnico catalano.

Si conclude in modo incoraggiante il 2019 del Manchester City, con il 2-0 conquistato in casa contro il malcapitato Sheffield, che deve inchinarsi agli uomini di Guardiola, i quali, però, rimangono a distanza assiderale dalla capolista Liverpool.

A far notizia, però, nel giorno del Boxing Day, non è la classifica, ma il record personale ottenuto da Pep Guardiola. Il tecnico catalano, infatti, con il successo di quattro giorni fa, ha toccato quota 100 vittorie in Premier League in 134 gare giocate.

E’ sicuramente un motivo per sorridere in casa Citizens, soprattutto perchè nessun allenatore, da quando esiste il massimo campionato inglese, ha collezionato più successi di Guardiola, la cui carriera si rimpingua di un prestigioso riconoscimento personale dopo tanti allori di squadra.

In questa speciale classifica, l’uomo di Santpedor ha scavalcato Josè Mourinho, che ha ottenuto i medesimi successi dopo 142 gare. A seguire troviamo l’attuale tecnico del Liverpool, Jurger Klopp, con 100 successi in 159 partite giocate, Alex Ferguson (162), Arsene Wenger (179), Rafa Benitez (181) e l’italiano Claudio Ranieri (187).

