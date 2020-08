Manchester City-Lione Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 15-8-2020

Il Manchester City sfida il Lione nei quarti di finale di Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbio Aguero e ballottaggi Gundogan-David Silva e David Silva-Gabriel Jesus per Guardiola, mentre Garçia potrebbe confermare l’undici dell’ultima partita. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Sarà un Ferragosto di fuoco, perché c’è da completare il tabellone della coppa dalle grandi orecchie. Le sorprese non sono mancate, ma altri possibili risultati clamorosi non sono da escludere. E’ sempre Davide contro Golia, ma chissà se questa volta la storia verrà sovvertita.

E’ tutto pronto all’Estadio Josè Alvalade di Lisbona, in Portogallo, dove si giocherà la sfida tra Manchester City e Lione, partita valida per l’ultimo dei quarti di finale di Champions League, che chiuderà il primo turno delle Final Eight a gara secca ed in sede unica.

Il club inglese non si è voluto nascondere, ha come obiettivo la vittoria dell’ex Coppa dei Campioni, altrimenti la stagione, e in generale addirittura il progetto, risulterebbe fallimentare. Aver eliminato il Real Madrid, un doppio 2-1 senza storia, sicuramente è un’ottima base di partenza dalla quale proseguire il cammino europeo.

Davide contro Golia, si diceva. Infatti, come nella storia mitologica, il club francese è riuscito ad avere la meglio della Juventus, grazie alla vittoria per 1-0 dell’andata, che ha reso dolcissima la sconfitta per 2-1 del ritorno. Chissà se la leggenda possa continuare secondo i propri canoni oppure sarà la realtà a cancellare la storia.

Ultime sulle formazioni di Manchester City-Lione:

Out Steffen, Sandler, Mendy e Porro, oltre al partente Sanè, ai nuovi acquisti Akè e Ferran Torres e ai rientranti dai prestiti Muric, Carson, Palaversa, Ilic, Moreno e Roberts per Pep Guardiola, che proverà fino all’ultimo a recuperare Aguero, altrimenti destinato alla panchina con il ritorno dal primo minuto di Bernardo Silva nel tridente con Sterling e uno tra Mahrez e Gabriel Jesus. In mediana solito ballottaggio tra Gundogan e David Silva con Rodri e De Bruyne, mentre in difesa Foden e Zinchenko si giocheranno il posto con Joao Cancelo nel quartetto formato da Laporte, Fernandinho e Walker, davanti a Ederson.

Non ci saranno Kadewere e Pintor per Rudi Garçia, che dovrà sciogliere i ballottaggi tra Tete e Dubois sulla fascia destra e tra Dembelè, Ekambi e Traorè in attacco al fianco di Depay, mentre in mediana Thiago Mendes, Caqueret, Reine-Adelaide si giocano il posto al fianco di Bruno Guimaraes e Aouar, in un centrocampo completato dal poliedrico Cornet, grazie al quale il 3-5-2 di base facilmente potrà trasformarsi camaleonticamente in un 4-3-3 in fase offensiva. In difesa, invece, confermatissimi Denayer, Marcelo e Marcal, con buona pace di Andersen, a protezione di Anthony Lopes.

Probabili formazioni Manchester City-Lione:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, David Silva; De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva; Sterling.

Lione (3-5-2): Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Mendes, Guimares, Aouar, Cornet; Depay, Dembelè.

Come vedere Manchester City-Lione in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Manchester City Lione, Quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Manchester City Lione in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Manchester City-Lione:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Manchester City Lione in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Manchester City-Lione:

Sono solo 2 i precedenti totali tra Manchester City e Lione, con bilancio clamorosamente a favore dei francesi con 1 vittoria e 1 pareggio, ben 4 gol fatti e 3 gol subiti.

Infatti, nella Champions League, edizione 2018-2019, fase a gironi, Gruppo F, la doppietta di Cornet aveva annullato i gol di Laporte e Aguero in un pirotecnico pareggio per 2-2 all’andata, mentre al ritorno, in Inghilterra, i francesi fecero un vero e proprio colpaccio vincendo 2-1 con un gol ancora del talento francese e di Fekir, con Bernardo Silva a chiudere i giochi.

