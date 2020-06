Manchester City, infortunio Aguero: a rischio per le final-eight di Champions League?

Brutte notizie in casa Manchester City: el Kun, Sergio Aguero, ha abbandonato anzitempo il campo nella facile viottoria per 5-0 contro il Burnley a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. L’attaccante argentino è uscito dolorante dal terreno di gioco dopo aver subito un fallo dal difensore Ben Mee, che è costata al Burnley il calcio di rigore del momentaneo 3 a 0 per i Citizens. Ciò che più conta però, è il fatto che Aguero non abbia potuto continuare la gara dal momento che, cadendo, il ginocchio ha subito una torsione innaturale. Che le cose fossero più gravi del previsto lo si capiva già dall’espressione di Pep Guardiola, scuro in volto e visibilmente allarmato per quelle che erano le condizioni della sua punta.

A confermare la gravità dell’infortunio sono arrivate, all’indomani della gara, le parole del padre del giocatore, Leonel Del Castillo Aguero, che ai microfoni di Radio La Red ha affermato:

“Ho parlato a mio figlio e lui mi ha detto che ha un problema al menisco. La risonanza magnetica chiarirà l’entità dell’infortunio, ma credo che, entro giovedì o venerdì, verrà operato a Barcellona, dove già è stato operato una volta”.

Aguero e l’iunfortunio al ginocchio: stagione finita?

Ciò che si teme ora è che l’infortunio al ginocchio possa compromettere il prosieguo della stagione. Aguero infatti dovrà essere operato a Barcellona dal professor Ramòn Cugat, e potrebbe rimanere lontano dai campi di gioco almeno fino a settembre-ottobre. Ciò significa che salterà le restanti partite di Premier League, dove il City ha quasi incamerato il secondo posto, più la final-eight di Champions League, in programma in Portogallo dal 12 al 23 agosto prossimi, e che vedrà impegnato il City prima negli ottavi di ritorno contro il Real (all’andata vinsero i Citizens per 1-2), poi contro le restanti sette dagli scontri degli ottavi di finale.

