Manchester City: dal TAS per esclusione Champions League all’acquisto del Lommel in Belgio

Dall’esclusione alle prossime due edizioni della Champions League subita dal Manchester City, all’acquisizione del Lommel SK dalla seconda serie belga. Le ultime azioni della proprietà dei Citizens.

Si era rimasti in data 14 febbraio 2020, quando la UEFA aveva condannato il Manchester City all’esclusione alle prossime due edizioni della Champions League e a una multa di 30 milioni di euro, a causa dei gravi violazioni sul Fair Play Finanziario. La UEFA infatti aveva scoperto che i Citizens avevano gonfiato le sponsorizzazioni sul loro bilancio, durante la presentazione del documento di stabilità finanziaria per il periodo 2012-2016. L’accusa più grande rivolta al club inglese fu che ben 67,5 milioni di euro di sponsorizzazione di Etihad, provenivano direttamente dalle tasche del ricchissimo proprietario del Manchester City, lo sceicco Mansour attraverso la filiale Abu Dhabi United, mentre solo 8 milioni provenivano effettivamente dallo sponsor ufficiale della squadra.

La UEFA ha anche giudicato il Manchester City poco collaborativo e ostrazionista nei confronti dell’indagine in corso, non fornendo il giusto supporto e informazioni dettagliate per la vicenda.

é recente il rinvio del ricorso voluto dal club inglese al TAS di Losanna, con una decisione in merito che è stata rinviata al prossimo luglio. Intanto la City Football Group (CFG), la società degli Emirati Arabi Uniti a cui fa capo lo sceicco Mansour proprietario appunto del Manchester City, ha annunciato di aver acquisito il Lommel SK, club della Serie B belga. Questa la dichiarazione “Questo investimento aumenta ulteriormente la presenza globale di CFG e l’attenzione a club, centri di formazione, e giocatori in via di sviluppo”. Il Lommel SK è diventato il nono club calcistico a diventare di proprietà del City Football Group.

