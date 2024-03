Video Gol e Highlights Manchester City-Copenhagen 3-1 , ritorno ottavi di finale Champions League: Akanji, Alvarez e Haaland, con in mezzo la rete di Elyounoussi

Un match gestito dai citizen senza troppi affanni, con i danesi che hanno dimostrato di essere nettamente inferiori dal punto di vista tenico. City che approda ai quarti di finale e vuole ripetere l’impresa dello scorso anno.

Non sarà facile, per via delle altre pretendenti, tutte agguerrite. Il match ha visto, comunque, la formazione ospite provare a colpire, a farsi vedere dalle parti di Ederson. Una prova generosa che non è servita per passare il turno.

Manchester City-Copenhagen, ritorno ottavi di finale Champions League

Sintesi di Manchester City-Copenhagen 3-1 :

VANTAGGIO DEL CITY! Dopo il giro palla solito della formazione di Guardiola, ecco che arriva la prima rete dopo cinque minuti. Il difensore Akanji riesce a sbloccare l’incontro grazie ad un colpo di testa preciso nell’angolo derivato da un calcio d’angolo!

RADDOPPIO DEL CITY! Dopo una clamorosa traversa di Rodri da corner, l’argentino Alvarez calcia da fuori area e grazie alla papera del portiere avversario insacca nella porta!

Poco dopo il quarto d’ora si fanno vedere gli ospiti. Una conclusione con il sinistro da centro area di William Clem con pallone che termina alto.

Quando scocca il ventesimo minuto, un tiro di sinistro da centro area di Haaland che viene respinto dalla difesa danese.

ACCORCIA IL COPENHAGEN! Rete degli ospiti con una bella triangolazione tra Elyounoussi e Orri Óskarsson. Quest’ultimo serve un tacco per il primo, il quale calcia da dentro l’area di rigore con il destro nell’angolo!

Poco dopo la mezz’ora ci provano ancora gli ospiti con un tiro con il destro di Elias Achouri da fuori area. Poi ancora con Denis Vavro con identica sorte.

Quindi ritornano i padroni di casa a macinare gioco e costruire occasioni. Questa volta è Julián Álvarez che con un tiro di sinistro dalla sinistra dell’area che termina fuori.

Quando mancano cinque minuti al termine della prima frazione è ancora Julián Álvarez a provare una conclusione con il destro da centro area

TRIS DEL MANCHESTER CITY! Lancio per l’attaccante norvegese Erling Haaland, il quale controlla la sfera e fa partire una conclusione con il mancino nell’angolo basso!

Ripresa che mostra gli stessi canovacci della prima frazione. Haaland effettua un tiro di sinistro da centro su assist di Kovacic.

Al decimo minuto un tiro, questa volta, di Sergio Gomez con il destro da centro area con stesso esito. Quindi quando abbiamo superato di poco la metà della ripresa, Magnus Mattsson effettua un tiro di sinistro da centro area parato dal portiere avversario.

A dieci minuti dal termine azione di Scott McKenna che effettua un tiro dalla destra dell’area piccola su assist di Mohamed Elyounoussi. Due minuti pù tardi un destro da fuori area di Magnus Mattsson, il quale viene respinto. Quindi Mohamed Elyounoussi si mette in proprio con un tiro di destro da fuori area, che non provoca problemi a Ederson.

Verso il novantesimo minuto un tiro di destro dalla destra dell’area di rigore di Peter Ankersen, con palla che esce di molto sulla sinistra.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Copenhagen 3-1 :

Tabellino di Manchester City-Copenhagen 3–1 :

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): EdersonM Lewis, Akanji, Dias (68′ St John Stones), Gvardiol; Rodri (46′ st Gomez), Kovacic; Bobb, Alvarez, Nunes (74′ st Hamilton); Haaland (88′ st Jacob Wright). All.: Guardiola.

COPENHAGEN (5-3-2): Grabara; Ankersen, Jelert (78′ st Meling), Vavro, McKenna, Diks; Froholdt (58′ st Mattsson), Oskarsson (68′ st Cornelius), Clem (68′ st Hojlund); Elyounoussi, Achouri (57′ st Bardghji). All.: Neestrup.

Arbitro : Espen Eskas. (Norvegia)

Ammoniti: Cornelius (C)