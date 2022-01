Manchester City-Chelsea dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 15-1-2022

Dove vedere Manchester City-Chelsea in diretta TV e streaming. La partita Manchester City-Chelsea, valente per la 22°giornata di Premier League, si giocherà sabato 15 gennaio alle 13:30 all’Eithad Stadium. L’incontro sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà visibile su diversi canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

La ventiduesima giornata di Premier League si apre subito con un big match importantissimo. A scontrarsi sono le due squadre al vertice del campionato inglese: il Manchester City contro il Chelsea. Sono dieci i punti che separano i Citizens, che hanno 53 punti, dai Blues che ne possiedono 43. La squadra di Pep Guardiola viene da un filotto ininterrotto di vittorie e, non ultimo, il successo in FA Cup contro lo Swidon.

Qualche punto perso, invece, per il Chelsea. Gli uomini di Thomas Tuchel vengono dal 2-2 contro il Liverpool dopo che sono riusciti a rimontare il doppio svantaggio dei Reds. Prima di questo ci sono stati altri pareggi che hanno rallentato la rincorsa al titolo per i campioni d’Europa con squadre abbordabili come Brighton e Wolverhampton. Successo, invece, nella semifinale di EFL Cup nel derby contro il Tottenham.

Una sfida dal sapore davvero importante. Il City, infatti, potrebbe allungare ancora di più sui rivali e poter sognare una vendetta per quella finale di Champions League persa lo scorso anno. All’Eithad Stadium, il City non sbaglia mai: 8 vittorie su 10 partite, un pareggio ed una sconfitta. Lontano dal proprio stadio, invece, il Chelsea ha realizzato 7 vittorie, due pareggi ed una sconfitta.

L’incontro tra Manchester City e Chelsea verrà trasmesso in esclusiva su Sky che detiene i diritti della Premier League. L’incontro potrà essere visto in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Per vedere l’incontro in streaming, invece, bisognerà usare Sky Go, app disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa si può ricorrere anche a Now Tv , servizio streaming di Sky.

Manchester City-Chelsea, le ultimissime

Solito 4-2-3-1 per il Manchester City. In porta Ederson e davanti a lui la difesa con i centrali Dias e Laporte, mentre sulle fasce spazio a Cancelo e Aké. Per il centrocampo, Guardiola dovrebbe puntare su Bernardo Silva e Rodri. Per la trequarti il trio di fantasia con Mahrez, De Bruyne assieme a Sterling. Davanti l’unica punta Gabriel Jesus.

Il Chelsea risponde con un 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Mendy e con il reparto difensivo formato da Chalobah, Thiago Silva e Rudiger. Nella mediana, possibili gli schieramenti di Azpilicueta e Kanté al fianco di Jorginho ed Alonso. Nella trequarti ci saranno le due torri Mount e Pulisic dietro l’unica punta Lukaku.

Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Aké; Bernardo Silva, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Pulisic; Lukaku.

