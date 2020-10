Manchester City-Arsenal Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-10-2020

Il Manchester City si sta preparando in vista della sfida che ci sarà contro l’Arsenal. Un altro big match in Premier League, tutto da godersi.

Citizen contro Gunners è anche Guardiola contro Arteta, il maestro contro l’allievo.

Inizio di Premier molto complicato per Guardiola. Dopo la vittoria contro il Wolverhampton è stato sconfitto dal Leicester e non è andato oltre un 1-1 con il Leeds.

Tutt’altra storia per l’Arsenal, che dopo la vittoria in Comunity Shield, hanno collezionato 9 punti in 4 gare di Premier.

I precedenti:

Nelle ultime 3 sfide ha trionfato il City con 2 vittorie e una sconfitta. Due vittorie rotonde per 3 a 0, mentre una sconfitta per 2 a 0.

L’Arsenal ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato contro il Man City (2N, 6P), cioè quella per 2-0 del gennaio 2015. I Gunners hanno perso tutti e quattro I match all’Etihad contro Pep Guardiola.

Manchester City-Arsenal Diretta Tv-Streaming

Questo match in programma per le 18.30 del 17 Ottobre 2020 sarà visibile in diretta tv su Sky.

Probabili formazioni:

Sia Sterling che De Bruyne dovrebbero essere convocati per la sfida con l’Arsenal, nonostante entrambi abbiano accusato problemi fisici con le nazionali.

Il belga ha avuto un problema muscolare che l’ha fatto tornare dal ritiro della sua nazionale.

Non ancora al meglio infatti sia Aguero che Gabriel Jesus: il primo si sta allenando in gruppo, mentre il secondo potrebbe al massimo riuscire a strappare una convocazione.

Anche l’Arsenal non se la passa bene, in particolare riguardo alle condizioni di Aubameyang: il centravanti ha saltato gli impegni internazionali per un problema alla caviglia.

Naturalmente la speranza è che stringa i denti in vista della sfida contro il City.

Arsenal, 3-4-3: Leno; Holding, David Luiz, Gabriel; Bellerin, Elneny, Thomas, Maitland-Niles; Willian, Lacazette, Aubameyang.

Manchester City, 4-3-3: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Mendy; Fernandinho, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Foden; Sterling

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS