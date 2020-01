Manchester City: 3 nuovi record per Aguero con la tripletta sull’Aston Villa

L’argentino, sempre più nella storia dei Citizens e della Premier, ha realizzato tre gol nell’1-6 di Birmingham e sbriciolato tre record.

In una stagione cupa e di transizione per la squadra, il Manchester City ha motivo di sorridere per i record conquistati da Sergio Aguero, già uomo simbolo dei Citizens nonchè leader e uomo squadra.

Sabato la squadra di Guardiola ha frantumato le resistenze dell’Aston Villa, imponendosi in casa loro con un 1-6 che, se non riapre il campionato, ben salto nelle redini del Liverpool, quanto mento consente di guadagnare fiducia per la seconda parte della stagione.

A fare la parte del leone è stato il Kun Aguero, che ha realizzato una fantastica tripletta, oltre alla doppietta di Mahrez e al gol di Gabriel Jesus. La stessa, però, ha consentito all’argentino di battere tre record.

Il nazionale albiceleste, infatti, ha toccato quota 177 marcature in Premier League, diventandone lo straniero più prolifico, davanti alla leggenda Thierry Henry.

Il dodicesimo tris personale, inoltre, gli ha consentito di piazzarsi anche in vetta alla speciale classifica delle triplette realizzate in carriera nel massimo campionato inglese, superando Alan Shearer.

Ultimo, ma non ultimo, Aguero è ora il quinto marcatore di sempre della storia della Premier League.

