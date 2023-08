Malinovskyi torna in Italia, il Torino mette le ali

Il Torino sogna Malinovskyi. Contatti in corso con il Marsiglia per riportare in Italia il trequartista ex Atalanta

Ruslan Malinovskyi potrebbe ritornare a calcare i campi della Serie A. Sulle tracce dell’ex atalantino, c’è il Torino che avrebbe chiesto informazioni al Marsiglia.

Dopo solo 6 mesi dal suo trasferimento dall’Atalanta al Marsiglia, Malinovskyi potrebbe ritornare a giocare in Italia. Il Torino di Ivan Juric, secondo Sky Sport punterebbe all’ecclettico attaccante ucraino, per ricoprire la casella vuota dei trequartisti, orfana di Vlasic e Miranchuk.

Una suggestione di calciomercato che si potrebbe concretizzare, tenendo conto che Malinovskyi non è piu’ inamovibile dopo la partenza di Tudor, ed è finito ai margini col nuovo tecnico Marcelino. Ecco per cui l’ex atalantino è finito nel mirino del Torino che lo vorrebbe in prestito con tanto di opzione per un eventuale riscatto.

Il Marsiglia su indicazioni di Tudor, che non c’è piu’, lo ha prelevato lo scorso gennaio dall’Atalanta per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Con la stessa cifra potrebbe privarsene anche perché le scelte del nuovo tecnico sono chiare: panchina. Le proposte a Malinovskyi non mancano. Il Torino può giocare la carta nostalgia, ma deve battere la concorrenza del Besiktas.

Torino, Juric attende rinforzi: Cairo e Vagnati al lavoro

Manca davvero poco all’inizio del campionato di Serie A e il calciomercato del Torino ancora è un cantiere aperto. Alla corte di Juric sono arrivati Bellanova, Tameze e il portiere Popa, ma non stati riscattati i vari Vlasic e Miranchuk. L’assenza dei trequartisti in un certo senso obbligherebbe il presidente Cairo e il direttore sportivo Vagnati a muoversi in quella direzione.

Ivan Juric, profilo twitter Torino

Il tecnico Ivan Juric vorrebbe alzare l’asticella, anche perché è convinto che basterebbe poco per migliorare il decimo posto della passata stagione. Con una difesa granitica il Torino rimane una formazione difficile da affrontare e la prova in amichevole, finita 0-0, contro i vicecampioni francesi del Lens è stata la prova, porta inviolata con qualche rimpianto offensivo.

Con qualche innesto, soprattutto nella trequarti il Torino potrebbe essere molto competitivo. Se i rumors di calciomercato indicano in Malinovskyi un papabile acquisto, la trattativa con il West Ham per Vlasic continua ad oltranza. Per il pallino di Juric, il presidente Cairo è sceso in prima persona, tanto che TuttoSport riporta un offerta di 10 milioni con bonus non distante dalle richieste londinesi.

Se si dovessero concretizzare tutte queste voci di calciomercato, il Torino di Ivan Juric, con Vlasic e Malinovskyi metterebbe davvero le ali. Sogni granata di mezza estate che difficilmente si possono sposare con i progetti del presidente Cairo, giustamente attento al principale obiettivo: lo scudetto del bilancio. Prima di acquistare, la società granata dovrebbe vendere un Bremer come nella passata stagione. Si chiama sostenibilità che non significa non investire, ma investire con intelligenza e rischiare su qualche profilo sconosciuto. Napoli ed Atalanta sono diventati dei modelli e i risultati sono evidenti, chapeau.