Malen Milan. I rossoneri continuano a cercare un vice di Zlatan Ibrahimovic. Il nome che da tempo continua a essere monitorato è quello di Donyell Malen, attaccante del PSV Eindhoven. Il giocatore è stato proposto proprio da Mino Raiola, dato che è un suo assistito. L’olandese sarebbe proprio un colpo che farebbe proprio a caso del Milan.

Nel turno infrasettimanale di Serie A, il Milan è chiamato a rispondere all’Inter. La brutta sconfitta nel derby è stata dimenticata dalla piacevolissima vittoria contro la Roma. I rossoneri rimangono a galla per la lotta scudetto e si tengono vicini ai cugini nerazzurri. Intanto, stasera a San Siro arriva l’Udinese e la squadra di Stefano Pioli dovrà fare i conti con diverse assenze nel proprio organico.

Sicuramente la più importante è quella di Zlatan Ibrahimovic che, nella serata di apertura del Festival di Sanremo, si è improvvisato showman. Stasera lo svedese sarà presenta al match ma non giocherà per un problema all’adduttore . Il Milan, intanto, continua a cercare qualche attaccante che possa essere il vice dell’ex Barcellona assieme a Mario Mandzukic, considerate anche le loro età.

Malen Milan, un gioiello che vale molto

Paolo Maldini continua a monitorare diverse piste per una nuova punta. A proporre il nome, però, sembra essere Mino Raiola, famoso agente di diversi calciatori tra cui Gianluigi Donnarumma. Tra i suoi assistiti, Raiola avrebbe parlato di Donyell Malen, attaccante del PSV Eindhoven. Classe 99, è già da tre anni con la squadra olandese.

I suoi numeri non sembrano neanche male dato che ha raggiunto quota 35 gol in 72 presenze in Eredivisie. Il giocatore è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Arsenal ma i Gunners non hanno creduto abbastanza in lui. La consacrazione è avvenuta prima con il Jong PSV e poi in prima squadra. In Olanda è già visto come il futuro della nazionale.

Non solo goleador, anche assist man: ben 8 in questa stagione. Numeri davvero impressionanti che potrebbero davvero convincere il Milan a puntare su di lui. L’unico problema è che il PSV non vorrebbe privarsene sin da subito o almeno non ad un prezzo basso. La cifra proposta dal club si aggira intorno ai 25 o 30 milioni di euro.

In Olanda credono molto nei propri giocatori e difficilmente vengono ceduti a prezzi stracciati. Malen, però, è nel mirino anche di diverse altre squadre estere. Il Milan potrebbe accaparrarsi il giocatore, magari approfittando degli ottimi rapporti con Mino Raiola, anche se è consapevole di dover spendere una cifra non indifferente.

