Maldini Spalletti, partita molto accesa quella tra Napoli e Milan. I partenopei erano sotto già all’intervallo e, nel tunnel, Luciano Spalletti e Paolo Maldini si sono beccati e sono volate scintille. Ecco cosa è successo e cosa si sono detti.

Maldini Spalletti – Una partita davvero surreale quella tra Napoli e Milan di ieri sera. Gli azzurri hanno subito una delle peggiori sconfitte degli ultimi tempi. Prendere quattro gol dal Milan, in casa, è stata una dura mazzata per un ambiente che sta per assaporare la vittoria per il campionato che manca da ben 33 anni. Già la vigilia, però, non era stata molto semplice per i padroni di casa.

Il Napoli, infatti, ha dovuto gestire una frattura interna da parte dei supporters che hanno inveito contro il presidente Aurelio De Laurentiis. Il motivo è legato al fatto che il patron azzurro non permette di far entrare allo stadio bandiere, striscioni e tamburo negli stadi, scelta non condivisa dagli ultras che vogliono sostenere la propria squadra nel migliore dei modi. Questo ha influito psicologicamente sui calciatori che non hanno ricevuto neanche l’apporto del pubblico, in una partita che già di per sé era molto complessa.

Di questo ne ha subito approfittato il Milan che è sceso in campo con la giusta convinzione e la fame, mettendo la partita sui giusti binari. I rossoneri vanno all’intervallo già col doppio vantaggio grazie ad un super Leao e alla rete di Brahim Diaz per poi completare l’opera grazie ad un’altra rete del portoghese e quella di Saelemaekers.

Maldini Spalletti, cosa si sono detti

Una doccia gelida per la squadra di Luciano Spalletti che è andata sotto di due reti già all’intervallo. A far notizia, però, è stato anche una sorta di battibecco tra Paolo Maldini e lo stesso tecnico partenopeo. Spalletti, nel tunnel che portava al campo, si è lamentato con Leao per l’esultanza troppo eccessiva. L’attaccante del Milan, infatti, sembra aver esultato sotto la curva dei tifosi napoletani con una smorfia derisoria nei loro confronti.

A Spalletti la cosa non sembra essere andata giù ed è per questo che l’ha fatto subito notare al giocatore. Maldini, però, è intervenuto prontamente per difendere il suo tesserato ed avrebbe rivolto alcune parole verso il tecnico. “Sei nervoso, ma avete vinto il campionato, mister, che ca**o”. Queste sono le parole catturare dalle telecamere che l’ex giocatore avrebbe rivolto nei confronti del mister prima di entrare in campo per il secondo tempo.

Animi davvero accesi in una serata davvero horror per gli azzurri. Adesso la squadra di Spalletti dovrà ripartire per poter riprendere il sogno scudetto nella trasferta di Lecce. Milan e Napoli, tra l’altro, si incontreranno anche ai quarti di Champions League. Si preannuncia un doppio incontro davvero molto movimentato e contrassegnato da un sentimento di grande agonismo ma soprattutto di rivincita.