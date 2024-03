Lutto nel mondo del calcio: morto Joe Barone

La Fiorentina piange Joe Barore, il Direttore generale del club non ce l’ha fatta ed è morto all’età di 57 anni.

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore, ci ha infatti, lasciato il DG della Fiorentina Joe Barone. Il dirigente italo-americano era stato ricoverato d’urgenza domenica scorsa all’ospedale San Raffaele di Milano dopo esser stato colpito da un malore, pochi istanti prima della partita Atalanta-Fiorentina (rinviata).

A seguito dell’accaduto la Fiorentina aveva aggiornato il mondo del calcio sulle condizioni del proprio dipendente attraverso un comunicato nel quale si evinceva che il suo status era molto critico, ma stabile. Poche ore fa, invece, è arrivata la triste notizia del decesso di Barone che ha colpito tutto il panorama calcistico. Il paradosso della tragedia sta proprio nel fatto che la salma di Joe Barone sarà trasferita nella giornata di mercoledì 20 marzo al Viola Park di Firenze dove verrà allestita la camera ardente del dirigente, nello stesso giorno in cui egli stesso avrebbe dovuto compiere il suo 58esimo compleanno.

Tutta la Fiorentina, a cominciare dai calciatori fino agli altri esponenti del club, hanno espresso attraverso un comunicato ufficiale la propria vicinanza alla famiglia e il dolore per una perdita del tutto incommensurabile.

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.

La stessa FIGC ha subito esposto un comunicato con tutto il suo cordoglio e con un’ulteriore disposizione di un minuto di silenzio su tutti i campi in vista della prossima gara di campionato. Ad associarsi al cordoglio esposto dalla FIGC sono state anche tutte le altre squadre di Serie A, le quali hanno manifestato profonda tristezza e sconforto dinanzi alla notizia appresa.

