Lutto nel calcio: è morto Franz Beckenbauer

Lutto nel mondo del calcio, ci lascia all’età di 78 anni una delle più grandi icone del panorama calcistico tedesco, il Kaiser Fanz Beckenbauer.

Una notizia terribile quella esplosa nelle ultime ore e che ha coinvolto l’intero panorama calcistico mondiale: Franz Beckenbauer è deceduto nella giornata odierna all’età di 78 anni. A renderlo nota è stata la stessa famiglia attraverso l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Queste le parole dei suoi familiari nella nota ufficiale: “È con profonda tristezza che annunciamo che mio marito e nostro padre, Franz Beckenbauer, è morto serenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia”, annunciano la moglie e i figli. Vi chiediamo di poter piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande.”

Il Kaieser iniziò la sua carriera da calciatore nel 1964 con il Bayern Monaco, il club della sua città natale. Giocò come difensore centrale, ma la sua abilità tecnica e la capacità di impostare il gioco fecero sì che diventasse un difensore completo, un vero e proprio libero. Con il Bayern Monaco, Beckenbauer vinse tre Coppe dei Campioni consecutive tra il 1974 e il 1976, oltre a numerosi titoli nazionali tedeschi.

L’ex icona tedesca, inoltre, è stata uno dei pochissimi calciatori a essere riuscito a vincere il mondiale sia come calciatore che come allenatore della stessa Germania durante i mondiali del 1990. Dopo il tetto del mondo raggiunto anche a capo della propria nazione, il Kaiser lasciò definitivamente il mondo del calcio. Negli ultimi anni il suo profilo era totalmente scomparso dai media per scelta dello stesso Beckenbauer, il quale aveva deciso ritirarsi a vita privata per curarsi dai numerosi problemi di salute.