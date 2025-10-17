Lukaku punta al rientro nella Supercoppa Italiana: Napoli non vuole affrettare i tempi

Lukaku - Stadiosport.it

Romelu Lukaku è fermo dallo scorso agosto e il Napoli non ha alcuna intenzione di forzare il suo recupero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset, il club azzurro avrebbe fissato come obiettivo per il ritorno in campo la semifinale di Supercoppa Italiana, in programma il 18 dicembre contro il Milan.

L’attaccante belga si era procurato una lesione importante ai muscoli della coscia sinistra durante un’amichevole estiva contro l’Olympiacos il 14 agosto. Fin da subito lo staff medico aveva compreso la gravità dell’infortunio, stimando uno stop di almeno tre o quattro mesi.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile rientro anticipato verso fine novembre, ma il Napoli preferisce non correre rischi. L’obiettivo è avere Lukaku al meglio della condizione per la trasferta in Arabia Saudita, dove si disputerà il torneo a quattro squadre che assegnerà la Supercoppa.

La competizione vedrà affrontarsi Napoli-Milan nella prima semifinale e Bologna-Inter nell’altra. Le vincitrici si contenderanno poi il trofeo nella finale che chiuderà il torneo.

Dopo l’ottima stagione passata e un’estate travagliata dal punto di vista fisico, Lukaku vuole tornare protagonista nel momento clou della stagione, ma solo quando avrà recuperato completamente. Il Napoli, dal canto suo, punta a riaverlo in forma perfetta per un finale di anno che potrebbe regalare il primo titolo stagionale.

