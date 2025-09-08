Lukaku fuori fino a dicembre: infortunio serio e tempi di recupero lunghi

Lukaku - Stadiosport.it

Brutte notizie per il Napoli e per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Il Mattino e Tuttomercatoweb, l’attaccante belga non tornerà in campo prima di dicembre dopo i controlli effettuati negli ultimi giorni in Belgio.

Il centravanti si era fermato lo scorso 14 agosto durante l’amichevole pre-campionato contro l’Olympiacos, accusando un forte dolore alla coscia. Gli esami strumentali avevano evidenziato una profonda lesione muscolare, costringendo il giocatore a uno stop prolungato.

Lukaku è tornato in patria questa settimana per sottoporsi a cure specialistiche a Bruxelles, dove è stato deciso di evitare l’intervento chirurgico. L’operazione, infatti, avrebbe comportato tempi di recupero ancora più lunghi, mentre lo staff medico ha preferito seguire una terapia conservativa per favorire una guarigione completa.

In un primo momento, l’obiettivo era rientrare per la sfida di Serie A contro l’Atalanta del 22 novembre, ma gli ultimi esami hanno confermato che il ritorno in campo slitterà almeno a dicembre. Si tratta quindi di rispettare la tabella di recupero iniziale, senza forzare i tempi per evitare ricadute su un infortunio particolarmente delicato.

L’assenza di Lukaku, stimata tra i tre e i quattro mesi, ha spinto il Napoli a intervenire sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Rasmus Højlund dal Manchester United. La lunga inattività ha inoltre portato il club a escludere Lukaku dalla lista UEFA per la fase a gironi di Champions League, concentrandosi sul suo pieno recupero per il prosieguo della stagione.

Il Napoli spera di poter contare sul belga per la fine dell’anno, ma ogni passo sarà valutato con estrema cautela, considerando la gravità della lesione e il rischio di recidive.