Ludogorets – Inter in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 20-2-2020

L’Inter in trasferta in Bulgaria contro il Ludogorets, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ampio turnover per Conte, Eriksen dal primo minuto. Squadra tipo per i padroni di casa. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) alle 18:55.

Dopo le due sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato contro Napoli e Lazio, l’Inter torna a giocare in campo europeo, ripartendo dalla fase a eliminazione diretta della Europa League 2019/2020, dopo essere uscita ai gironi di Champions. Tra infortuni e necessità di turnover, Antonio Conte cambierà più di un interprete e soprattutto si vedrà l’esordio europeo di Eriksen in nerazzurro.

Il Ludogorets sta dominando il campionato bulgaro al primo posto con 15 vittorie, 6 pareggi e nessuan sconfitta in campionato dopo 21 giornate. In Europa League la squadra si è piazzata al 2° posto nel gruppo H con 8 punti, dietro all’Espanyol e davanti al Ferencvaros e alla CSKA Mosca.

Probabili formazioni

L’Inter dovrà fare a meno ancora di Handanovic in via di pieno recupero ma assente per il match di domani. Indisponibili anche gli infortunati Sensi, Gagliardini, Asamoah (non in lista) ed Esposito, oltre che il febbricitante Bastoni. In porta quindi confermato Padelli, difesa a tre con D’Ambrosio, Ranocchia e Godin. Biraghi e Moses favoriti sugli esterni, con Vecino avanti su Barella. Brozovic a riposo e non convocato, chance da titolare per Eriksen. In avanti riposa Lukaku, partono dall’inizio Lautaro e Sanchez. Aggregati dalla primavera Pirola e Vergani.

Il tecnico Vrba ha indisponibile il solo Goralski, ma per il resto il Ludogorets punterà sul consolidato 4-2-3-1 con Terziev e Moti centrali difensivi, Ikoko e Nedyalkov sulle fasce. Mediani Anicet e Dyalkov. Wanderson, Marcelinho e Jorginho, a supporto della stella della squadra Keseru. In panchina Grigore, Cicinho e Lukoki.

LUDOGORETS (4-2-3-1): ILIEV, IKOKO, MOTI, TERZIEV, NEDYALKOV, ANICET, DYALKOV, WANDERSON, MARCELINHO, JORGINHO, KESERU

INTER (3-4-1-2): PADELLI, D’AMBROSIO, RANOCCHIA, GODIN, BIRAGHI, VECINO, BARELLA, MOSES, ERIKSEN, SANCHEZ, LAUTARO MARTINEZ

come vedere Ludogorets – Inter in Diretta Tv e Streaming Live

La partita si disputerà giovedì 20 febbraio alle ore 18:55 e sarà in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La partita è disponibile per gli abbonati SKY anche sulla piattaforma Sky Go.

precedenti e statistiche Ludogorets – Inter

é la prima sfida in assoluto in campo europeo tra Ludogorets e Inter. Per i bulgari però è il terzo confonto contro squadre italiane nella seconda competizione continentale. Nell’Europa league 2013/2014 ai sedicesimi di finale, il Ludogorets eliminò la Lazio, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 3-3 all’Olimpico. Nella stagione 2017/2018 sempre ai sedicesimi, il Ludogorets fu eliminato dal Milan.

