Luciano Spalletti tentato dall’offerta di Al-Sadd, ma il tecnico prende tempo

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Italia, Luciano Spalletti sta valutando una ricca proposta biennale da parte dell’Al-Sadd, club qatariota che ha deciso di formalizzare il proprio interesse per l’ex commissario tecnico della Nazionale.

Dopo l’esonero di alcuni mesi fa, Spalletti si è concesso un periodo di pausa, ma la sua figura continua a suscitare grande attenzione sul mercato internazionale. L’offerta recapitata dall’Al-Sadd viene descritta da TuttoMercatoWeb come “difficile da rifiutare” per il suo peso economico, ma il 65enne allenatore appare ancora titubante sulla destinazione e non ha preso una decisione definitiva.

L’ex tecnico di Napoli e Inter, capace di riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio, resta uno degli allenatori italiani più richiesti, seguito da vicino da diversi club europei che monitorano la situazione in vista della sessione invernale. Nelle ultime settimane non sono mancati i sondaggi anche da parte di società di primo piano del Vecchio Continente, a conferma della sua grande considerazione a livello internazionale.

Per ora Spalletti riflette, bilanciando l’indubbio fascino di un ingaggio milionario in Qatar con le proprie ambizioni sportive, che in passato lo hanno sempre portato a privilegiare progetti competitivi. Una decisione non è attesa nell’immediato, ma il futuro dell’allenatore toscano potrebbe delinearsi già nelle prossime settimane.

