Lotito rassicura l’ambiente Lazio: “Abbiamo tutto per rialzarci, serve restare uniti”

Alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus allo Stadio Olimpico, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha provato a calmare gli animi dopo un inizio di stagione complicato, segnato da infortuni, critiche e tensioni interne.

“Serve fiducia, stiamo costruendo un club solido”

Intervistato da DAZN, Lotito ha riconosciuto le difficoltà del momento ma ha chiesto compattezza all’ambiente biancoceleste:

“Le critiche costruttive sono giuste quando non arrivano i risultati, anche se spesso per motivi indipendenti dalla nostra volontà. È uno sport di squadra e dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Sono convinto che si tratti di una serie di fattori imprevedibili che hanno cambiato le nostre aspettative.”

Il presidente ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di crescita del club:

“Chiedo a tutti di avere fiducia, perché stiamo costruendo una società solida, portando avanti il progetto per il nuovo centro sportivo e per la ristrutturazione dello Stadio Flaminio. I risultati arriveranno.”

Mercato bloccato e emergenza infortuni

La Lazio ha dovuto affrontare l’inizio di stagione con una lunga lista di indisponibili — tra cui Nuno Tavares, Castellanos, Rovella, Gigot, Cancellieri e Dele-Bashiru — e senza la possibilità di intervenire sul mercato estivo, a causa del blocco imposto dopo il fallimento di tre test finanziari consecutivi.

Lotito ha chiarito:

“La società non ha potuto operare sul mercato durante l’estate, ma nel prossimo futuro siamo pronti a fare ciò che serve. Ho un rapporto di rispetto e affetto con Sarri, non ci sono conflitti di ruolo: tutti vogliamo il meglio per la Lazio e per i tifosi.”

“Mai viste così tante difficoltà insieme”

Il numero uno biancoceleste ha sottolineato come la squadra sia stata penalizzata da una serie di eventi sfavorevoli:

“Non ho mai visto così tanti infortuni e circostanze negative insieme. Comprendiamo la delusione dei tifosi, ma serve unità. La tristezza e la frustrazione sono normali, ma dobbiamo ricordare che l’unione fa la forza. Abbiamo tutto ciò che serve per ribaltare questa situazione.”

Lotito sul tema arbitrale: “Serve trasparenza, non destabilizzare”

Infine, il presidente ha commentato le polemiche arbitrali emerse dopo Napoli-Inter 3-1, invitando alla calma:

“Il sistema va controllato, non destabilizzato. Stiamo assistendo a un ricambio generazionale tra gli arbitri, e quando le cose non funzionano bisogna segnalarle per migliorarle, non per creare confusione. Serve la massima trasparenza, solo così il movimento può crescere.”

Con un calendario fitto e una tifoseria in fermento, il messaggio di Lotito è chiaro: la Lazio sta attraversando una tempesta, ma il presidente invita tutti, giocatori, staff e sostenitori a restare compatti per ritrovare presto la rotta giusta.

