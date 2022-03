Liverpool-Inter 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Grande rimpianto, ma con questa vittoria ne usciamo più forti”

Termina 0-1 per l’Inter il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Ai nerazzurri, però, non basta il gol di Lautaro Martinez, visto il parziale dell’andata (0-2 per i Reds). Poco dopo il vantaggio, nerazzurri in 10, per espulsione di Sanchez.

Ottima prestazione: “Il rimpianto è grande. Con tutte le nostre forze abbiamo cercato di prenderci questi ottavi. Paghiamo l’ultimo quarto d’ora della partita d’andata, contro un avversario che è tra i 3 più forti di tutta la competizione”.

L’andata: “Penso che a San Siro i primi 75′ ci avrebbero dovuto dare il vantaggio, eppure i minuti finali ci hanno visti subire non uno, ma ben due gol, di cui uno su deviazione. Di certo usciamo fortificati da questo doppio confronto”.

Sanchez: “Sono uno molto attento alle ammonizioni, ma Alexis è stato per tutta la gara tra i migliori, non avrei mai pensato di sostituirlo. Il suo modo di giocare mi serviva troppo per tenere il campo al meglio”.

Mancata spinta finale: “Nella mia testa ho dovuto fare dei calcoli, senza preservare l’1-0, ma con la voglia di poterci giocare una palla inattiva nel finale. Non ci dimentichiamo che veniamo da tante gare consecutive”.

