Liverpool, clamoroso: Klopp pensa all’addio per fare il ct della Germania! Gerrard possibile sostituto

Quale futuro per Jurgen Klopp? Il tecnico tedesco sta vivendo una stagione complicata sulla pamnchina del Liverpool, dopo i trionfi in Champions League e in campionato che hanno caratterizzato le due precedenti annate.

I “Reds”, sesti in campionato a cinque punti dalla zona Champions, ripongono piena fiducia nell’ex manager del Borussia Dortmund, ma secondo il “Mirror” lo scenario potrebbe presto cambiare.

Il quotidiano inglese ipotizza infatti un futuro da CT della Germania per Klopp, pronto a raccogliere il testimone di Joachim Low, che ha ancora un contratto valido fino al 2022, ma potrebbe veder giungere al capolinea la sua esperienza sulla panchina teutonica già dopo i prossimi Europei.

Se così fosse, il Liverpool avrebbe in Gerrard il candidato numero uno per la propria panchina. L’ex bandiera del club (17 anni di militanza e 11 trofei complessivi), ha già ricoperto il ruolo di vice delle giovanili e ora sta guidando i Glasgow Rangers verso la vittoria del campionato scozzese, risultato che appare sempre più credibile vista una regular season quasi dominata. Toccherà a Gerrard costruire un nuovo ciclo vincente ad Anfield? Vedremo. Klopp pensa a finire nel migliore dei modi il campionato, e a strappare almeno il quarto posto in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS