Lipsia-PSG Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 18-8-2020

Il PSG sfida il Lipsia nelle semifinali di Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: squadra confermata per Nagelsmann, mentre Tuchel recupera Di Maria e Mbappe dal primo minuto e schiererà Rico al posto di Navas. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

La grande favorita assoluta, visto il tabellone, contro la cenerentola di questa competizione. Che poi, a questi livelli, difficilmente le squadre arrivano fino in fondo con fortuna. Perché, inutile nasconderlo, soprattutto in questa situazione particolare, davvero chiunque può vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Un altro Davide contro un altro Golia, questa sarà la sfida tra Lipsia e PSG, che scenderanno in campo alle ore 21:00 all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona, conosciuto anche come Estadio da Luz, in Portogallo, per la prima delle due semifinali di Champions League, gare secche in sede unica.

Un altro Davide contro un altro Golia, si diceva, perché la mitologia e la leggenda può venire ancora una volta in aiuto dei tedeschi, capaci di eliminare clamorosamente ed inaspettatamente l’Atletico Madrid del Cholo Simeone nella sfida secca dei quarti di finale, 2-1, dopo aver umiliato contro ogni pronostico anche il Tottenham di Josè Mourinho nel doppio ottavo di finale di febbraio e marzo con un roboante 4-0 totale, 1-0 all’andata e ben 3-0 al ritorno.

Questa volta, il Golia saranno i francesi, che hanno già dimostrato che non sempre la storia può essere invertita, non sempre può essere cancellato il maggior valore della propria rosa, come hanno confermato prima avendo la meglio del Borussia Dortmund in una doppia sfida meravigliosa negli ottavi di finale, rimontando la sconfitta per 2-1 dell’andata con una vittoria secca per 2-0 al ritorno, e poi replicando la rimonta anche contro la rivelazione Atalanta, sempre 2-1 nei minuti di recupero, nella gara secca del quarto di finale.

Logo Champions League

Ultime sulle formazioni di Lipsia-PSG:

Oltre al partente Werner, non ci saranno il rientrante Augustin, i neo acquisti Henrichs e Hwang e l’infortunato Konatè per Julen Nagelsmann, che confermerà il suo rivoluzionario 3-3-1-3. In difesa ci saranno ancora Halstenberg e Klostermann al fianco di Upamecano a protezione di Gulacsi, preferito a Mvogo, mentre in mediana Adams, Mukiele e Haidara proveranno a rubare il posto a Laimer e Kampl al fianco di Angelino, con Dani Olmo sulla trequarti alle spalle di tre tra Forsberg, Sabitzer, Nkunku e Poulsen, con Schick tagliato fuori.

Non ci saranno i rientranti dai prestiti Jesè Rodriguez e Areola, oltre agli infortunati Navas, Kurzawa e Verratti per Thomas Tuchel, che ritrova il tridente titolare con il rientro dalla squalifica di Di Maria e il perfettamente recuperato Mbappe al fianco di Neymar, con buona pace di Icardi, che ha giocato a mezzo servizio contro l’Atalanta. In mediana saranno confermati Ander Herrera e Gueye al fianco dell’adattato Marquinhos, anche perché nessuno può togliere il posto a questo redivivo ed imprescindibile Thiago Silva in difesa, che farà coppia con Kimpembe in un quartetto completato da Kehrer e Bernat, davanti a Sergio Rico, praticamente obbligato.

Probabili formazioni Lipsia-PSG:

Lipsia (3-3-1-3): Gulacsi; Halstenberg, Klostermann, Upamecano; Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, Sabitzer, Forsberg.

PSG (4-3-3): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Ander Herrera; Di Maria, Mbappe, Neymar.

Come vedere Lipsia-PSG in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Lipsia PSG, Semifinale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lipsia PSG in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lipsia-PSG:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lipsia PSG in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lipsia-PSG:

Sarà la primissima volta che Lipsia e PSG incroceranno il proprio cammino, visto che le due squadre non si sono mai affrontate finora in nessuna competizione ufficiali e amichevole.

