Lipsia-Atalanta: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

Alla scoperta dei prossimi avversari dell’Atalanta in Europa League. I quarti di finale sono alle porte e i bergamaschi sognano in grande.

Si rinnova la sfida tra l’Atalanta e le squadre di Bundesliga.

Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale con due partite intelligenti e di grande autorità rispetto alle “aspirine”, l’urna ha accoppiato i bergamaschi con il Red Bull Lipsia dell’italiano Domenico Tedesco.

Una squadra sicuramente da non sottovalutare viste le grandi individualità e l’entusiasmo dei “ragazzi terribili” della società di proprietà della Red Bull, ma nonostante ciò l’Atalanta è pronta alla sfida.

I quarti di finale di Europa League sono un piccolo traguardo per una società sempre in crescendo negli ultimi anni, ma manca ancora qualcosa per poter attestare che il progetto dei nerazzurri può entrare di diritto nell’olimpo delle grandi d’Italia.

Serve una Coppa e dopo aver fallito due finali di Coppa Italia, potrebbe essere proprio una clamorosa Europa League a rendere legittimo il lavoro svolto.

Non sarà facile e già contro il Lipsia, l’Atalanta avrà l’impressione di sfidare un club da “Champions League“, ma ormai non possiamo più pensare alla Dea come una sorpresa, ma come una squadra matura e pronta alla vittoria.

Il doppio confronto con il Leverkusen lo ha dimostrato e l’Atalanta è pronta a stupire.

Calendario, date e orari di Red Bull Lipsia-Atalanta e Atalanta-Red Bull Lipsia

Dopo aver battuto il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale della competizione, l’Atalanta dovrà affrontare un altro doppio confronto europeo contro una squadra tedesca, ovvero il Red Bull Lipsia.

La squadra di Giovanni Tedesco non ha giocato gli ottavi di finale vista la squalifica dei russi dello Spartak Mosca che hanno reso automatico l’accesso della squadra di proprietà della Red Bull.

L’andata del match verrà giocata Giovedì 7 Aprile 2022, alle ore 18:45 dove i due club si daranno battaglia alla Red Bull Arena di Lipsia per il primo atto dei quarti di finale di Europa League.

La Dea dovrà tenere conto di un calendario molto fitto che prevede il match di campionato contro il Napoli solo quattro giorni prima della sfida al Red Bull Lipsia.

L’Atalanta, poi, dovrà vedersela contro il Sassuolo tre giorni dopo il confronto europeo, sfida sicuramente non facile e dispendiosa.

Il ritorno verrà giocato GIovedì 14 Aprile 2022, alle ore 18:45 al Gewiss Stadium di Bergamo dove si deciderà quale delle due squadre accederà al turno successivo.

Il calendario dell’Atalanta prevede il confronto con l’Hellas Verona quattro giorni dopo la sfida decisiva contro il Lipsia.

Come vedere Red Bull Lipsia-Atalanta e Atalanta-Red Bull Lipsia in diretta tv e streaming live

Partita : Red Bull Lipsia-Atalanta

: Red Bull Lipsia-Atalanta Competizione : UEFA Europa League

: UEFA Europa League Data : Giovedì 7 Aprile 2022

: Giovedì 7 Aprile 2022 Orario : 18:45

: 18:45 Diretta tv : Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN

: Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN Streaming: SkyGO, NowTV, DAZN

La gara d’andata Red Bull Lipsia Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Red Bull Lipsia Atalanta in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Inoltre, sarà possibile vedere il match tra il Red Bull Lipsia di Domenico Tedesco e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 7 Aprile 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Red Bull Arena di Lipsia sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto dell’ Europa League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Partita : Atalanta-Red Bull Lipsia

: Atalanta-Red Bull Lipsia Competizione : UEFA Europa League

: UEFA Europa League Data : Giovedì 14 Aprile 2022

: Giovedì 14 Aprile 2022 Orario : 18:45

: 18:45 Diretta tv : Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN

: Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN Streaming: SkyGO, NowTV, DAZN

La gara di ritorno Atalanta Red Bull Lipsia sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta Red Bull Lipsia in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Inoltre, sarà possibile vedere il match tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Red Bull Lipsia di Domenico Tedesco, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 14 Aprile 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Gewiss Stadium di Bergamo sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto dell’Europa League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

La probabile formazione del Red Bull Lipsia

Non è sicuramente una formazione da sottovalutare quella di Tedesco. L’Atalanta dovrà stare attenta a quasi tutti gli effettivi che il Lipsia mette in campo.

La filosofia dei tedeschi è chiara: sfruttare la classe e il talento di giovani campioncini per tentare l’exploit come successo nel caso della semifinale di Champions League.

Qualche giocatore più “esperto” è sicuramente presente come ad esempio Gulacsi portiere e bandiera della squadra, Willi Orban, difensore sulla soglia dei 30 anni, e Kevin Kampl, estroso centrocampista di 31 anni.

Il resto, invece, è tutta grande gioventù di qualità a partire dalla difesa dove giocatori come Simakan e Gvardiol la fanno da padrone.

Nonostante ciò, non è sicuramente una difesa invalicabile quella del Lipsia e lo dimostra l’inizio d’anno in Bundesliga dove spesso e volentieri subivano gol.

I bergamaschi, dunque, dovranno sfruttare questo fondamentale per poter colpire i tedeschi giocando dunque, a viso aperto.

Anche il Lipsia, però, sa cosa significa giocare a viso aperto, soprattutto grazie alla mobilità dei propri esterni, ovvero Mukiele e Angelino, entrambi molto offensivi ma anche di buona copertura, specie il secondo.

Nkunku e Dani Olmo sono dei potenziali fuoriclasse e Andrè Silva è completamente diverso dal calciatore visto al Milan.

Attenta Atalanta, questo Lipsia non è assolutamente da sottovalutare.

RED BULL LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Simakan, Gvardiol, Orban; Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino; Nkunku, Dani Olmo; Andrè Silva.

