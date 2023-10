Lionel Messi vincerà l’ottavo Pallone d’Oro

Il quotidiano Sport lancia la bomba: Lionel Messi sarebbe pronto a vincere l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera.

La lista dei candidati alla prossima edizione del Pallone d’Oro 2023 è già nota da tempo, l’assegnazione del massimo riconoscimento individuale alla carriera di un calciatore è prevista per il prossimo 30 ottobre al teatro Chalet di Parigi. In attesa di sapere quale sarà il nome che si aggiudicherà il prossimo Pallone d’oro, il quotidiano spagnolo “Sport” ha lanciato un’anticipazione che avrebbe provocato un grosso clamore, secondo cui il vincitore sarà ancora una volta Lionel Messi.

Nonostante la scorsa stagione passata al PSG del numero dieci argentino non sia stata una delle più illuminanti della sua carriera, Messi è stato colui che a suon di giocate illuminanti ha trainato la propria nazionale verso la vittoria del Mondiale 2022 dello scorso novembre. Non è da escludere, infatti, che proprio questo successo possa condurre in maniera decisiva l’argentino ad aggiungere quello che sarebbe l’ottavo pallone d’oro alla sua bacheca. Nulla da fare, dunque, per Erling Haaland che, nonostante una stagione strabiliante impreziosita dal primo triplete storico del Manchester City, dovrebbe accontentarsi di un secondo posto in classifica, toccando la stessa sorte capitata a Franck Ribey nel 2013. Anche il francese in quel caso fu reduce dal triplete col Bayern Monaco sotto la guida di Heynckes, ma dovette arrendersi alla strepitosa stagione di Messi che in quell’anno siglo 91 gol.

Se l’indiscrezione dovesse tramutarsi in realtà, Messi aggiornerebbe ancora una volta il proprio palmares, diventando il primo calciatore al mondo a collezionare per otto volte il riconoscimento mondiale dopo averlo vinto nelle edizioni del 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.

Alla Bonmatì il Pallone d’oro femminile

Aitana Bonmati sarà la prossima vincitrice del Pallone d’Oro femminile secondo Sport. Fonte Immagine Profilo Twitter della calciatrice.

Il quotidiano spagnolo non si sarebbe infatti soffermato all’annuncio del vincitore del pallone d’oro maschile, ma si è annunciato anche in merito a chi porterà a casa il premio come miglior giocatrice individuale femminile. Sempre secondo le indiscrezioni spagnole a vincere per la prima volta il riconoscimento sarà Aitana Bonmatì, centrocampista della prima squadra femminile del Barcellona e della Nazionale spagnola.