Lille-Milan 1-1, Voti pagelle e analisi, Pari e patta.

Finisce 1-1 tra Lille e Milan. Un punto a testa, ma che rimette in corsa pure lo Sparta Praga grazie alla vittoria sul Celtic. Vantaggio rossonero firmato da Castillejo su assist di Rebic e pareggio firmato da Bamba.

Top 3 Lille:

Bamba 7 Decisamente il migliore in campo per il Lille, si muove a tutto campo e con la sua velocità mette in difficoltà i rossoneri. Il gol è la naturale conseguenza di una buona partita per lui.

Araujo 6,5 Ottima partita per il centrocampista del Lille, la sua presenza si vede e si sente nella zona nevralgica del campo. Impegna Donnarumma con 2 belle conclusioni.

Ikonè 6,5 Entra nel secondo tempo e gioca una grande partita. negli ultimi minuti la sua presenza mette alle corde i rossoneri.

Flop 3 Lille:

Yazici 4,5 Dopo la tripletta di San Siro questa sera non ripete la prestazione di qualche settimana fa, viene sempre francobollato da Kjaer e Gabbia.

Botman 5,5 Non una grande partita per lui, viene sempre messo in difficoltà da Castillejo e Dalot.

Andrè 5 A centrocampo viene dominato fisicamente da Bennacer e poche volte riesce a mettere in difficoltà il calciatore algerino del Milan.

Lille-Milan 1-1, 4° Giornata di Europa League

Top 3 Milan:

Castillejo 7 Il migliore in campo nelle fila rossonere, crea sempre pericolosità numerica, si esalta con molti dribbling e realizza il vantaggio momentaneo.

Bennacer 6,5 Altra partita maiuscola per il centrocampista ex Empoli, tatticamente perfetto, è difficile sottrargli il pallone inoltre ne ruba parecchi agli avversari.

Kjaer 6,5 Ottima partita per l’ex Palermo, preciso e puntuale negli anticipi. Il gol dell’1-1 alla fine più che essere uno sbaglio individuale è di reparto difensivo.

Flop Milan:

Hauge 4,5 Decisamente il peggiore in campo per gli uomini di Daniele Bonera, quando deve passare il pallone non lo fa (probabilmente sarebbe stato gol dato che Rebic era smarcato), quando deve tirare la passa. Insomma non la sua miglior serata.

Tonali 5 E’ vero, fa il lancio che propizia il gol del vantaggio, ma perde anche una quantità industriale di palloni. Deve ancora crescere e migliorare sotto tanti punti di vista.

Il pareggio favore lo Sparta Praga, la prossima giornata in un senso o nell’altro potrebbe essere quella decisiva per questo girone estremamente equilibrato.

