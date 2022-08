Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della 4ª giornata 26-27-28/8/2022

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della quarta giornata di campionato. PSG fermato dal Monaco. Vince il Marsiglia per 3-0 sul Nizza.

La quarta giornata di Ligue 1 ha visto il primo pareggio del PSG. I campioni di Francia non sono andati oltre l’1-1 nel posticipo contro il Monaco. I parigini si fermano a 10 punti e si fanno raggiungere dal Marsiglia. L’OM, infatti, trionfa per 3-0 nel derby contro il Nizza con la doppietta dell’ex Inter, Alexis Sanchez. Successo per il Lens che vince 2-1 contro il Rennes. Il Lione non va oltre l’1-1 col Reims.

Ritorna alla vittoria il Lille contro l’Ajaccio dopo il pesante 7-1 rimediato contro il PSG. Si avvicina anche il Lorient che vince col Clermont. Travolgente il Montpellier per 7-0 sul Brest.

Ligue 1, risultati della quarta giornata

Venerdì 26 agosto

Ajaccio – Lille 1-3 17′ Yazici (L), 43′ Bamba (L), 67′ Djalò (L), 84′ Bayala (A)

Sabato 27 agosto

Auxerre – Strasburgo 1-0 29′ Perrin

Lens – Rennes 2-1 66′ Fofana (L), 70′ Openda (L), 90+1′ Laborde (R)

Domenica 28 agosto

Nantes – Tolosa 3-1 15′ Aboukhlal (T), 50′ Guessand (N), 55′ Mostafa Mohamed (N), 61′ Simon (N)

Brest – Montpellier 0-7 6′ Maouassa, 10′ 31′ Wahi, 11′ Khazri, 25′ Cozza, 64′ 84′ Germain

Lorient – Clermont 2-1 24′ 41′ Moffi (L), 62′ Cham (C)

Nizza – Olympique Marsiglia 0-3 10′ 42′ Sanchez, 37′ Tavares

Troyes – Angers 3-1 12′ Ripart (T), 61′ Baldé (T), 67′ Diony (A), 82′ Odobert (T)

Reims – Olympique Lione 1-1 24′ Ito (R), 86′ Dembelè (O)

PSG – Monaco 1-1 20′ Volland (M), 70′ rig. Neymar (P)

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 10

2. Marsiglia 10

3. Lens 10

4. Lione 7

5. Lorient 7

6. Lille 7

7. Auxerre 7

8. Montpellier 6

9. Clermont 6

10. Tolosa 5

11. Nantes 5

12. Monaco 5

13. Rennes 4

14. Brest 4

15. Troyes 3

16. Strasburgo 2

17. Angers 2

18. Nizza 2

19. Reims 2

20. Ajaccio 1