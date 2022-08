Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della 3ª giornata 19-20-21/08/2022

Risultati, marcatori e classifica della terza giornata di Ligue 1. Il PSG straripante contro il Lille. Vince il Marsiglia in casa contro il Nantes. Cade il Monaco con il Lens.

Nella terza giornata di Ligue 1 il PSG non delude ed esagera. I parigini vincono per ben 7-1 in casa del Lille e sono sempre più solitari in vetta. Dietro continua a rincorrere il Marsiglia che vince per 2-1 in casa con il Nantes. Non delude neanche il Lens che trionfa per 4-1 contro il Monaco che si ferma a quattro punti.

Stravince anche il Lione con lo stesso risultato sul Troyes che confeziona la sua terza sconfitta consecutiva ed è in fondo alla classifica.

Ligue 1, risultati della terza giornata

Venerdì 19 agosto

Olympique Lione – Troyes 4-1 3′ Lacazette (O), 39′ rig. Tardieu (T), 47′ Tagliafico (O), 49′ 75′ Tete (O)

Sabato 20 agosto

Monaco – Lens 1-4 7′ Openda (L), 38′ Machado (L), 41′ Badiashile (M), 54′ rig. Fofana (L), 78′ Said (L)

Olympique Marsiglia – Nantes 2-1 71′ Mbemba (O), 78′ rig. Blas (N), 82′ aut. Pallois (O)

Domenica 21 agosto

Strasburgo – Reims 1-1 45+2′ Djiku (S), 81′ Balogun (R)

Angers – Brest 1-3 10′ 38′ Le Douaron (B), 65′ Dari (B), 70′ Boufal (A)

Clermont – Nizza 1-0 6′ Khaoui

Montpellier – Auxerre 1-2 39′ Sakho (M), 70′ Da Costa (A), 75′ rig. Autret (A)

Tolosa – Lorient 2-2 2′ Lauriente (L), 31′ Ratao (T), 64′ Dallinga (T), 80′ rig. Konè (L)

Rennes – Ajaccio 2-1 18′ Terrier (R), 57′ El Idrissy (A), 62′ Theate (R)

Lille – PSG 1-7 1′ 66′ 87′ Mbappé (P), 27′ Messi (P), 39′ Hakimi (P), 43′ 53′ Neymar (P), 54′ Bamba (L)

Ligue 1, classifica dopo la terza giornata

1. Paris Saint-Germain 9

2. Marsiglia 7

3. Lens 7

4. Lione 6

5. Clermont 6

6. Tolosa 5

7. Brest 4

8. Lorient 4

9. Rennes 4

10. Auxerre 4

11. Monaco 4

12. Lille 4

13. Montpellier 3

14. Strasburgo 2

15. Nantes 2

16. Nizza 2

17. Angers 2

18. Ajaccio 1

19. Reims 1

20. Troyes 0