Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 36ª giornata 19-20-21/5/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della trentatreesima giornata di campionato.

La trentatreesima giornata di Ligue 1 si apre con la vittoria del schiacciante del Lione per 3-1 contro il Monaco. I monegaschi erano anche andati in vantaggio col solito Ben Yedder ma si sono fatti rimontare dalle reti di Lacazette, Caqueret e Cherki che portano il Lione a sognare davvero l’Europa. Il Monaco, invece, può solo sperare di non scendere ed andare in Conference League.

Tre reti anche quelle tra Nantes e Montpellier con gli ospiti che si riprendono dopo un periodo abbastanza difficile. Anticipo davvero di classe quello tra Lille e Marsiglia, entrambi con obbiettivi europei. Finisce 2-1 per il Lille con l’OM che era andato in vantaggio con Clauss ma i Mastini recuperano con David e Bamba. Il Lille si avvicina al quarto posto mentre il Marsiglia rimane fermo al terzo.

Il Rennes ritrova le ambizioni europee e travolge l’Ajaccio per 5-0 con i corsi che sono retrocessi in Ligue 2. La serie cadetta aspetta anche il Troyes che contro lo Strasburgo, con le due squadre che sono rimase in dieci uomini. Reazione d’orgoglio anche per l’Angers che comunque, malgrado l’ultimo posto, decide di onorare l’impegno e rende le cose complesse al Reims con un 2-2 finale.

Il Brest vince contro il Clermont e raggiunge la salvezza con Honorat e Mounie. Partita senza troppa convinzione quella tra Nizza e Tolosa che non avevano nessun obbiettivo in particolare ed il match termina a reti bianche. Vince il Lens per 3-1 in casa del Lorient e si prende sempre di più il terzo posto.

Nel posticipo il PSG è ospite dell’Auxerre. I parigini non devono attendere subito e vincono senza troppi problemi con il solito Mbappé che in due minuti fa subito una doppietta. I padroni di casa ci provano nella ripresa ma la musica non cambia. Parigini ad un passo dalla vincita del titolo.

Ligue 1, risultati della trentatreesima giornata

Venerdì 19 maggio

Lione-Monaco 3-1 2′ Ben Yedder (M), 38′ Lacazette (L), 57′ Caqueret (L), 78′ Cherki (L)

Sabato 20 maggio

Nantes-Montpellier 0-3 38′ Ferri, 47′ Nordin, 88′ Sacko

Lille-Marsiglia 2-1 29′ Clauss (M), 50′ David (L), 72′ Bamba (L)

Domenica 21 maggio

Ajaccio-Rennes 0-5 14′ Santamaria, 31′, 40′, 71′ Gouiri, 37′ Doku

Brest-Clermont 2-1 43′ Neto Borges (C), 45′ Honorat (B), 48′ Mounire (B)

Nizza-Tolosa 0-0

Reims-Angers 2-2 10′ Ito (R), 46′ Sabanovic (A), 54′ Balogun (R), 60′ Abdelli (A)

Troyes-Strasburgo 1-1 27′ Diarra (S), 73′ Rony Lopes (T)

Lorient-Lens 1-3 6′ Faivre (Lo), 20′ Sotoca (Le), 25′ Thomasson (Le), 87′ Fofana (Le)

Auxerre-PSG 1-2 6′, 8′ Mbappé (P), 58′ Sinayoko (A)

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 84

2. Lens 78

3. Marsiglia 73

4. Monaco 65

5. Lille 63

6. Rennes 62

7. Lione 59

8. Clermont 53

9. Nizza 52

10. Lorient 52

11. Reims 51

12. Montpellier 47

13. Tolosa 44

14. Brest 41

15. Strasburgo 39

16. Auxerre 34

17. Nantes 33

18. Ajaccio 23

19. Troyes 23

20. Angers 15