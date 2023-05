Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 35ª giornata 12-13-14/5/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della trentacinquesima giornata di campionato.

La trentacinquesima giornata di Ligue 1 inizia con la vittoria del Lens per 2-1 sul Reims. I Sangue e Oro vanno prima in svantaggio con la rete di Balogun ma rimontano immediatamente prima con Frankowski e con Fofana nella ripresa. Quarta vittoria consecutiva per la rivelazione di questa stagione e Champions League quasi vicina.

Secondo successo consecutivo per lo Strasburgo che ne fa due al Nizza con la doppietta del solito Diallo. L’attaccante senegalese arriva a quota 20 reti in stagione e si conferma il vero goleador della squadra. Esagera il PSG contro il povero Ajaccio con un rotondo 5-0.

Prima Fabian Ruiz, poi la doppietta di Mbappé, Hakimi e l’autorete di Youssouf condanno i corsi ad una retrocessione sempre più vicina. Per i parigini manca poco alla vittoria del titolo. Partita molto movimentato che ha visto due espulsioni per parte: quella di Hakimi per il PSG e quella di Mangani per l’Ajaccio.

Finisce 2-1 il lunch match tra Clermont e Lione con i padroni che vincono per 2-1. Beffa clamorosa anche per gli ospiti che sbagliano un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine. Continuano le partite per la lotta salvezza. Vittoria fondamentale per il Brest che vince per 1-0 sull’Auxerre con il solito Le Douaron che porta i bretoni a soli due punti dalla permanenza in Ligue 1.

Abbastanza seria la situazione Troyes che prende l’imbarcata contro il Rennes, perdendo 4-0. I padroni di casa hanno preso completamente le redini della partita non lasciando neanche spazio agli avversari. I Rossi e Neri continuano a sperare nell’Europa. Pari che serve a poco quello tra Montpellier e Lorient vista l’assoluta situazione tranquilla di entrambe le squadre.

Inizia con 90 minuti di ritardo per via di un presunto pacco bomba all’intero dello stadio la sfida tra Tolosa e Nantes. Termina 0-0 senza particolari emozioni. Sfida delicata per Monaco e Lille, appaiati a pochi punti. Anche qui la sfida termina a reti bianche con la situazione in classifica che rimane cristallizzata.

Vince il Marsiglia per 3-1 contro l’Angers già retrocesso. L’OM ha dovuto rimontare due ex giocatori della Serie A , Sanchez e Veretout, e con la rete di Payet. Il Marsiglia rimane sempre al terzo posto.

Ligue 1, risultati della trentacinquesima giornata

Venerdì 12 maggio

Lens-Reims 2-1 23′ Balogun (R), 40′ Frankowski (L), 55′ Fofana (L)

Sabato 13 maggio

Strasburgo-Nizza 2-0 1′, 59′ Diallo

PSG-Ajaccio 5-0 22′ Fabian Ruiz, 33′ Hakimi, 47′, 54′ Hakimi, 73′ aut. Youssouf

Domenica 14 maggio

Clermont-Lione 2-1 22′ Lacazette (L), 25′, 65′ Kyei (C)

Montpellier-Lorient 1-1 68′ Faivre (L), 90+3′ Maouassa (M)

Brest-Auxerre 1-0 69′ Le Douaron

Rennes-Troyes 4-0 14′ Theate, 65′ Bourigeaud, 70′, 74′ Toko Ekambi

Tolosa-Nantes 0-0

Monaco-Lille 0-0

Marsiglia-Angers 3-1 28′ Sima (A), 34′ Sanchez (M), 48′ Payet (M), 77′ Veretout (M)

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 81

2. Lens 75

3. Marsiglia 73

4. Monaco 65

5. Lille 60

6. Rennes 59

7. Lione 56

8. Clermont 53

9. Lorient 52

10. Nizza 51

11. Reims 50

12. Montpellier 44

13. Tolosa 43

14. Strasburgo 38

15. Brest 38

16. Auxerre 34

17. Nantes 33

18. Ajaccio 23

19. Troyes 22

20. Angers 14