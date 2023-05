Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 34ª giornata 6-7/5/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della trentaquattresima giornata di campionato.

Mancano solamente quattro giornate alla fine della Ligue 1. Nella trentaquattresima giornata di campionato, il Nizza trova la seconda vittoria consecutiva contro il Rennes e si riprende dalle tre sconfitte consecutive. Cade il Lille contro il Reims ma i Mastini rimangono comunque al quinto posto. L’anticipo del sabato si conclude con la lotta per il secondo posto tra Lens e Marsiglia.

Con un campionato sempre più unidirezionale, le due squadre si sono sfidate in una partita davvero intensa come dimostrano le otto ammonizioni in totale. Ad avere la meglio sono stati i Sangue e Oro che hanno vinto per 2-1 con le reti di Fofana e Openda. L’OM si sveglia troppo tardi e cerca di riaprirla all’86 con Payet. Il Lens ottiene la terza vittoria consecutiva e la Champions League è sempre più vicina.

Nell’anticipo un Angers già retrocesso ospita il Monaco che vince senza particolari problemi. I monegaschi si riprendono dopo il brutto KO contro il Montpellier e mantengono in cassaforte il quarto posto che vale l’Europa League. Per la lotta salvezza, si complica la situazione del Nantes che perde in casa contro lo Strasburgo e rimane al quartultimo posto.

Finisce a reti bianche la partita tra Ajaccio e Tolosa con i corsi che avevano pregustato il vantaggio con un calcio di rigore inizialmente dato ma poi annullato dal VAR. Un pareggio che serve a ben poco per la squadra neopromossa che dovrà fare ben altro per salvarsi. Si interrompe la striscia di vittoria del Clermont che non va oltre l’1-1 in casa dell’Auxerre che ancora fatica a trovare la vittoria.

Il Lorient ottiene la seconda vittoria consecutiva con il 2-1 contro il Brest. I padroni di casa vanno in doppio vantaggio, i bretoni cercano di riaprila ma non riescono a trovare il pareggio. Partita davvero rocambolesca quella tra Lione e Montpellier. Gli ospiti vanno in vantaggio con un poker di Wahi e il Lione che riprende con Lacazetta e Lovren.

Quando tutto sembra perduto, ancora una volta Lacazette trova la quinta rete, quarta personale, al 100′ minuto con un calcio di rigore e fa esplodere i propri tifosi. La partita sicuramente più movimentate degli ultimi tempi. Nel posticipo il PSG è ospite del Troyes che rischia la retrocessione già in questa giornata e con la vittoria dei parigini la situazione rimane eloquente.

Ligue 1, risultati della trentaquattresima giornata

Sabato 6 maggio

Nizza-Rennes 2-1 50′ Labord (N), 72′ Moffi (N), 78′ Bourigeaud (R)

Reims-Lille 1-0 21′ Munetsi

Lens-Marsiglia 2-1 42′ Fofana (L), 60′ Openda (L), 88′ Payet (M)

Domenica 7 maggio

Angers-Monaco 1-2 45′ Golovin (M), 64′ Sima (A), 60′ Boadu (M)

Ajaccio-Tolosa 0-0

Auxerre-Clermont 1-1 36′ Toure (A), Kahoui (C)

Lorient-Brest 2-1 32, 51′ Kone (L), 69′ Del Castillo (B)

Nantes-Strasburgo 0-2 26′ Diallo, 47′ Diarra

Lione-Montpellier 5-4 31, 59′, 82′, 90+10′ Lacazette (L), 70′ Lovren (L), 40′, 41′, 53′, 55′ Wahi (M)

Troyes-PSG 1-3

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 78

2. Lens 72

3. Marsiglia 70

4. Monaco 64

5. Lille 59

6. Rennes 56

7. Lione 56

8. Nizza 51

9. Lorient 51

10. Reims 50

11. Clermont 50

12. Montpellier 43

13. Tolosa 42

14. Strasburgo 35

15. Brest 35

16. Auxerre 34

17. Nantes 32

18. Ajaccio 23

19. Troyes 22

20. Angers 14