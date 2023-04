Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 32ª giornata 21-22-23/4/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della trentaduesima giornata di campionato.

La trentaduesima giornata di Ligue 1 vede il PSG sempre più vicino alla vittoria del titolo. Basta una doppietta di un super Mbappe per chiudere la pratica contro un Angers sempre più ultimo e per cui la permanenza in Ligue 1 rimane quasi impossibile. Alle spalle, rincorre il Lens che vince per 3-0 contro il Monaco e vola a sessantasei punti.

Pareggio per il Lille in casa dell’Auxerre che è sempre più combattivo. Ancora una volta in rete l’ex milanista Niang e con i neopromossi che sono vicini alla salvezza matematica. Seconda vittoria consecutiva per lo Strasburgo per 2-0 contro il Reims, tutto grazie ad una doppietta del suo uomo più importante: Diallo.

Davvero combattiva la sfida tra Nantes e Troyes. In vantaggio vanno prima i padroni di casa e poi gli ospiti che, nei minuti finali, trovano addirittura il pareggio. I Canarini non si perdono d’animo e all’ultimo minuto di recupero trovano il 2-2 definitivo che raggiunge a pari punti Brest che va in reti bianche contro l’Ajaccio. Continua il momento magico del Clermont che trionfa in casa del Nizza e trova la quarta vittoria consecutiva.

Il Montpellier vince contro il Rennes solamente grazie ad un gol a pochi minuti dalla fine di Mavididi e raggiunge quota quaranta punti che danno la matematica salvezza. Si conferma al secondo posto il Marsiglia che vince in casa del Lione, grazie ad un autorete di Gusto al 91′ minuto.

Ligue 1, risultati della trentaduesima giornata

Venerdì 21 aprile

Angers-PSG 1-2 9′, 26′ Mbappe (P), 87′ Thioub (A)

Sabato 22 aprile

Auxerre-Lille 1-1 36′ David (L), 62′ Niang (L)

Lens-Monaco 3-0 9′, 16′ Openda (L), 56′ Thomasson (L)

Domenica 23 aprile

Reims-Strasburgo 0-2 1′, 37′ Diallo

Ajaccio-Brest 0-0

Lorient-Tolosa 0-1 68′ Aboukhlal

Nantes-Troyes 2-2 25′ Pallois (N), 64′ Balde (T), 90+2′ Odobert (T), 90+6′ Guessand (N)

Nizza-Clermont 1-2 37′ Muhammed Chan (C), 41′ Laborde (N), 83′ Khaoui (C)

Montpellier-Rennes 1-0 84′ Mavididi

Lione-Marsiglia 1-2 44′ Under (M), 68′ Lacazette (L), 90+1′ aut. Gusto (M)

Ligue 1, classifica trentaduesima giornata

1. Paris Saint-Germain 75

2. Marsiglia 67

3. Lens 66

4. Monaco 61

5. Lille 56

6. Rennes 53

7. Lione 50

8. Reims 47

9. Clermont 46

10. Nizza 45

11. Lorient 45

12. Tolosa 41

13. Montpellier 40

14. Auxerre 33

15. Strasburgo 32

16. Nantes 32

17. Brest 32

18. Troyes 22

19. Ajaccio 22

20. Angers 14