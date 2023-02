Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 24ª giornata 17-18-19/2/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della ventiquattresima giornata di campionato.

Nella ventiquattresima giornata di Ligue 1 il PSG soffre ma vince al last minuti contro il Lille. A guidare verso la vittoria una doppietta del solito Mbappé. Gli ospiti riescono a pareggiare ed addirittura ad andare in vantaggio nel secondo tempo. Il PSG, però, agguanta i Mastini e vince all’ultimo minuto di recupero con uno straordinario Leo Messi.

Il Monaco non perde le speranze e vince in casa del Brest, cercando di lottare per la vetta. Ne approfitta anche il Lens che vince per 3-1 contro il Nantes che è a -1 proprio dai monegaschi.

Fonte: dal Web

Ligue 1, risultati della ventiquattresima giornata

Venerdì 17 febbraio

Auxerre-Lione 2-1 36′ Dembele (L), 51′ Perrin (A), 53′ Jubal (A)

Sabato 18 febbraio

Nizza-Reims 0-0

Strasburgo-Angers 2-1 14′, 42′ Diallo (S), 73′ Bentaleb (A)

Domenica 19 febbraio

PSG-Lille 4-3 11′, 87′ Mbappe (P), 17′ Neymar (P), 24′ Diakite (L), 58′ David (L), 69′ Bamba (L), 90+4′ Messi (P)

Brest-Monaco 1-2 39′ Golovin (M), 73′ Boadu (M), 86′ Le Douaron (B)

Lorient-Ajaccio 3-0 6′ Dieng, 43′ Faivre, 58′ Ponceau

Rennes-Clermont 2-0 37′, 64′ Kalimuendo

Troyes-Montpellier 0-1 90′ Khazri

Lens-Nantes 3-1 34′ Machardo (L), 36′ Thommason (L), 40′ Mollet (N), 74′ aut. Traore (L)

Tolosa-Marsiglia 2-3

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 57

2. Marsiglia 52

3. Monaco 50

4. Lens 49

5. Rennes 43

6. Lille 41

7. Lorient 39

8. Nizza 37

9. Lione 35

10. Reims 34

11. Tolosa 32

12. Clermont 30

13. Nantes 28

14. Montpellier 26

15. Strasburgo 21

16. Brest 20

17. Troyes 20

18. Auxerre 18

19. Ajaccio 18

20. Angers 10