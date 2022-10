Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 12ª giornata 21-22-23/10/2022

Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della dodicesima giornata. Vince il Psg contro l’Ajaccio. Ancora sconfitta per il Marsiglia.

La dodicesima giornata di Ligue 1 è iniziata col successo del PSG contro l’Ajaccio. I parigini hanno rifilato un 3-0 ai corsi e si prendono sempre di più il comando della classifica. Crisi profonda, invece, per il Marsiglia. Ieri è arrivata un’altra sconfitta per 1-0 questa volta contro il Lens. Si tratta del terzo K.o. consecutivo per l’OM che scende sempre più in basso.

Fonte: dal Web

Ligue 1, i risultati della dodicesima giornata

Venerdì 21 ottobre

Ajaccio-PSG 0-3 24′, 82’Mbappe; 78′ Messi

Sabato 22 ottobre

Montpellier-Lione 1-2 33’Aouar (L); 70′ Wahi (M); 90′ Lacazatte (L)

Marsiglia-Lens 0-1 78′ Costa

Domenica 23 ottobre

Angers-Rennes 1-2 43′ Gouiri (R); 53′ Salama (A); 92′ Majer (R)

Clermont-Brest 1-3 15′ Del Castillo (B); 54′ Honorat (B); 68′ Le Douaron (B); 89′ Allevinah (C)

Reimes-Auxerre 2-1 28′ Balogun (R); 33′ Niang (A); 87′ Ito (R)

Tolosa-Strasburgo 2-2 44′ Rouault (T); 55′ Dejaegere (T); 65′ Mothiba (S); 73′ Gameiro (S)

Troyes-Lorient 2-2 34′ aut. Laporte (T); 50′ Diarra (L); 61′ Rony Lopes (T); 81′ Boisgard (L)

Nizza-Nantes 1-1 49′ Ganago (Na); 94′ Pepe (Ni)

Lille-Monaco 4-3

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 32

2. Lens 27

3. Lorient 27

4. Rennes 24

5. Marsiglia 23

6. Lille 22

7. Monaco 21

8. Lione 17

9. Clermont 17

10. Tolosa 16

11. Troyes 13

12. Nizza 13

13. Montpellier 12

14. Reims 12

15. Nantes 11

16. Strasburgo 9

17. Brest 9

18. Auxerre 9

19. Ajaccio 8

20. Angers 8