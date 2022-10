Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della 10ª giornata 7-8-9/10/2022

Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della decima giornata. Il Marsiglia cade in casa contro l’Ajaccio. Si ferma il PSG contro il Reims

La decima giornata di Ligue 1 ha visto la sconfitta clamorosa interna del Marsiglia contro l’Ajaccio. Quella contro la neopromossa è la prima sconfitta stagionale per i marsigliesi. Sempre nell’anticipo del sabato il PSG viene bloccato sullo 0-0 dal Reims ma comunque rimane in vetta alla classifica.

Il Monaco vince ancora per 2-0 in casa del Montpellier e continua a collezionare un filotto di successi e sale anche in classifica. Pari per il Lione contro il Tolosa e continua ancora a faticare nel cercare un successo che manca da settembre.

Ligue 1, risultati della decima giornata

Venerdì 7 ottobre

Lione-Tolosa 1-1 2’Tete (L); 67’Ratao (T)

Sabato 8 ottobre

Marsiglia-Ajaccio 1-2 15′ Payet (M); 25′ Moussiti-Oko (A); 47′ aut. Balerdi (A)

Reims-PSG 0-0

Domenica 9 ottobre

Montpellier-Monaco 0-2 45+1′ Embolo; 80′ Boadu

Angers-Strasburgo 2-3 7’Gameiro (S); 11′ Hunou (A); 33′ aut.Blazic (S); 58′ Diallo (S); 87’Blazic (A)

Clermont-Auxerre 2-1 55’Khaoui (C); 58′ Kyei (C); 92′ Jubal (A)

Nizza-Troyes 3-2 2’Viti (N); 37′ Delort (N); 50’Pepe (N); 83′ Chavalerin (T); 90′ Conte (T)

Brest-Lorient 1-2 17′ Del Castillo (B); 24′,53′ Moffi (L)

Rennes-Nantes 3-0 26′ Gouiri; 80′ Terrier; 84′ Doue

Lilla-Lens 1-0 44′ ri. David

Ligue 1, classifica dopo la decima giornata

1. Paris Saint-Germain 26

2. Lorient 25

3. Marsiglia 23

4. Lens 21

5. Monaco 20

6. Rennes 18

7. Lille 16

8. Clermont 16

9. Lione 14

10. Montpellier 12

11. Tolosa 12

12. Troyes 11

13. Nizza 11

14. Strasburgo 8

15. Reims 8

16. Auxerre 8

17. Angers 8

18. Nantes 7

19. Ajaccio 7

20. Brest 6