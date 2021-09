Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 8° giornata 25-26/9/2021

8 su 8 per il PSG. Il Lens vince la sfida al vertice con il Marsiglia, risalgono la classifica sia Lille che Monaco

Gol e divertimento nell’ottava giornata del campionato francese che ha portato alla rete quasi tutte le squadre coinvolte, tranne due.

Le due squadre rimaste “a secco” hanno entrambe giocato di sabato e corrispondono al nome di St.Etienne e Montpellier.

I biancoverdi non sanno più vincere e navigano ancora una volta nella zona più bassa della classifica. Questa volta a sancire la dipartita del St.Etienne ci pensa il Nizza con un rotondo 0-3 fuori casa.

Il Montpellier è, invece, capitolato al Parco dei Principi per 2-0 dove il PSG, grazie alle reti di Gueye e Draxler, trova l’ottava vittoria consecutiva su otto partite totali giocate. Il primo posto è saldamente nelle mani dei parigini che allungano a +9 dalla seconda.

Pareggio tra Lione e Lorient con i padroni di casa che devono accontentarsi di un punto dopo una partita giocata in 10 a causa della prematura espulsione di Emerson Palmieri, mentre vince ancora il Lille (1-2 contro lo Strasburgo) che risale la classifica.

Anche il Monaco, nelle gare di domenica, sembra tornato in vita durante queste ultime partite e questa volta è il Clermont a cedere per 1-3 dopo essere addirittura andato in vantaggio nel primo tempo.

Vincono Reims e Metz, mentre pareggiano Bordeaux, Rennes, Troyes e Angers.

La partita più bella è sicuramente stata la sfida al vertice tra Marsiglia e Lens con il colpaccio degli ospiti che vincono 2-3 e attuano il sorpasso in classifica, ponendosi come seconda forza del campionato.

Ligue 1, risultati e marcatori dell’8° giornata

Sabato 25 Settembre 2021

St.Etienne vs Nizza (0-3) – 15′ A.Gouiri, 54′ C.Stengs, 83′ A.Delort

Racing Strasburgo vs LOSC Lille (1-2) – 23′ J.David (L), 57′ J.David (rigore) (L), 75′ I.Sissoko (RS) – espulso al 79′ A.Thomasson (RS)

Olympique Lione vs Lorient (1-1) – 20′ A.Laurientè (LO), 50′ K. Toko Ekambi (LI) – espulso al 14′ Emerson Palmieri (LI)

Paris Saint Germain vs Montpellier (2-0) – 14′ I.Gueye, 89′ J.Draxler

Domenica 26 Settembre 2021

Bordeaux vs Rennes (1-1) – 56′ G.Laborde (R), 88′ Mexer (B)

Reims vs Nantes (3-1) – 51′ T.Foket (R), 62′ M.Simon (N), 72′ H.Ekitike (R), 78′ H.Ekitike (R)

Brest vs Metz (1-2) – 26′ N.de Preville (M), 68′ R.Faivre (rigore) (B), 73′ F.Centonze (M)

Troyes vs Angers (1-1) – 22′ M.S.Baldè (T), 65′ T.Mangani (rigore) – espulso al 93′ J.Giraudon (T)

Clermont vs Monaco (1-3) – 7′ M.Bayo (C), 25′ W.Ben Yedder (M), 48′ K.Volland (M), 90’+1′ S.Diop (M)

Olympique Marsiglia vs Lens (2-3) – 9′ F.Sotoca (rigore) (L), 27′ P.Frankowski (L), 33′ D.Payet (OM), 45’+3′ D.Payet (OM), 71′ W.Said (L)

Ligue 1, classifica dopo l’8° giornata

1 Paris Saint Germain 24

2 Lens 15

3 Olympique Marsiglia 14*

4 Nizza 13*

5 Angers 13

6 Lorient 13

7 Olympique Lione 12

8 Monaco 11

9 LOSC Lille 11

10 Nantes 10

11 Reims 10

12 Racing Strasburgo 10

13 Rennes 9

14 Montpellier 9

15 Clermont 9

16 Bordeaux 7

17 Troyes 6

18 Metz 6

19 Brest 4

20 St.Etienne 3

*una partita in meno

Migliori Bookmakers AAMS