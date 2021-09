Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 10-11-12/9/2021

Parigini subito a +4 dalla seconda. Il Lione torna in vita, mentre Lille e Monaco continuano a deludere.

C’è già aria di mini fuga in Ligue 1, dove fin dal venerdì questo inizio di campionato sembrava delinearsi a favore dei parigini del Paris Saint Germain, piuttosto che delle “dichiarate” rivali al titolo che sono nuovamente inciampate, deludendo le aspettative.

La giornata di campionato parte venerdì con l’ennesima prestazione da dimenticare del Lille che perde fuori casa contro il Lorient, che sale a quota 8 punti in classifica, grazie al gol nei minuti finali di Moffi.

I parigini, in casa, danno il primo dispiacere stagionale al Clermont che fino a quel momento era tra le grandi sorprese di questo inizio campionato, ma è costretta a capitolare con un rotondo 4-0 contro una squadra molto più attrezzata.

A sorpresa, il mattatore del match porta il nome di Ander Herrera, autore di una doppietta che sommata ai gol di Mbappe e Gueye fissa il risultato finale.

Doppietta anche per Dieng che manda in paradiso il Marsiglia e all’inferno un sempre più deludente Monaco in quello che era sicuramente il match più interessante di questa giornata. I padroni di casa hanno collezionato solo 4 punti in questo inizio di stagione e navigano a ritmi da retrocessione, mentre il Marsiglia si rilancia come possibile candidata per dare fastidio al PSG.

Inizio di stagione da dimenticare anche per il St Etienne che capitola in casa del Montpellier, mentre non va oltre il pareggio l’Angers che mantiene la propria imbattibilità e il secondo posto, nonostante qualche fatica di troppo in una partita, contro il Brest, decisa da due calci di rigore (uno per parte).

Nizza e Lens salgono a quota 9 dopo una grande prestazione, di forza per i primi che riescono a battere il Nantes fuori casa per 0-2, ancora sugli scudi Kasper Dolberg, e di grande carattere per il Lens che vince contro i padroni di casa del Bordeaux con un rocambolesco 2-3, risolto al 96′ minuto dal gol vittoria di Sotoca.

Ligue 1, risultati e marcatori 5° giornata

Venerdì 10 Settembre 2021

Lorient vs LOSC Lille (2-1) – 7′ A.Lauriente (LO), 25′ B.Yilmaz (rigore) (LI), 87′ T.Moffi (LO)

Sabato 11 Settembre 2021

Paris Saint Germain vs Clermont (4-0) – 20′ A.Herrera, 31′ A.Herrera, 55′ K.Mbappè, 65′ I.Gueye

Monaco vs Olympique Marsiglia (0-2) – 37′ B.Dieng, 60′ B.Dieng

Domenica 12 Settembre 2021

Montpellier vs St. Etienne (2-0) – 32′ S.Mavididi, 62′ V.Germain

Brest vs Angers (1-1) – 62′ R.Faivre (rigore) (B), 78′ T.Mangani (rigore) (A)

Bordeaux vs Lens (2-3) – 39′ G.Kakuta (L), 43′ F.Medina (L), 60′ R.Mangas (B), 88′ J.Onana (B), 90’+6′ F.Sotoca (L)

Rennes vs Reims (0-2) – 26′ H.Ekitike, 67′ P.Koffi

Metz vs Troyes (0-2) – 50′ G.Rodrigues, 84′ X.Chavalerin

Nantes vs Nizza (0-2) – 75′ K.Dolberg, 80′ A.Gouiri

Lione vs Strasburgo (3-1) – 8′ M.Dembelè (L), 64′ J.Denayer (L), 87′ L.Paquetà (L), H.Diallo 90’+7′ (RS)

Ligue 1, classifica dopo la 5° giornata

1 PSG 15

2 Angers 11

3 Olympique Marsiglia 10

4 Nizza 9

5 Lens 9

6 Clermont 8

7 Olympique Lione 8

8 Lorient 8

9 Montpellier 7

10 Reims 6

11 Rennes 5

12 LOSC Lille 5

13 Troyes 4

14 Nantes 4

15 Racing Strasburgo 4

16 Monaco 4

17 Brest 3

18 Metz 3

19 St.Etienne 3

20 Bordeaux 2

