Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 37ª giornata 14/5/2022

Risultati, marcatori e classifica della trentasettesima giornata di Ligue 1. Vince il PSG contro il Montpellier. Poker anche per il Monaco che sembra rivedere la Champions League. Cade il Marsiglia contro il Rennes.

Manca solo una giornata al termine della Ligue 1 ed i verdetti sembrano ormai chiaro. Il PSG, che ha dominato in lungo ed in largo, travolge per 4-0 il Montpellier con una doppietta di Messi, un gol di Di Maria e uno di Mbappé. Quattro reti anche per il Monaco che si impone 4-2 contro il Brest e sembra rivedere la Champions League. I monegaschi sembrano imbattibili e non perdono da marzo.

Perde momentaneamente il secondo posto il Marsigilia che viene sconfitto per 2-0 in casa del Rennes. Le due squadre sono a tre punti , con i monegaschi avanti con +4 per la differenza reti, e tutto si deciderà nell’ultima giornata. La vittoria per 1-0 sul Clermont permette allo Strasburgo di continuare a sognare l’Europa. Dietro, a pari punti, c’è anche il Nizza che perde in casa contro il Lille per 3-1.

Risultati della 37ª giornata di Ligue 1

Bordeaux – Lorient 0-0

Metz – Angers 1-0 50′ Lamkel Ze

Monaco – Brest 4-2 10′ Duverne (B), 23′ Belaili (B), 44′ rig. 51′ 54′ Ben Yedder (M), 70′ Volland (M)

Montpellier – PSG 0-4 6′ 20′ Messi, 26′ Di Maria, 60′ rig. Mbappé

Nizza – Lille 1-3 31′ Kluivert (N), 52′ 61′ David (L), 90+4′ Weah (L)

Olympique Lione – Nantes 3-2 9′ Dembelè (O), 78′ Paquetà (O), 81′ Merlin (N), 85′ Tete (O), 90+2′ Cyprien (N)

Rennes – Olympique Marsiglia 2-0 12′ Bourigeaud, 35′ Majer

Saint Etienne – Reims 1-2 2′ Munetsi (R), 12′ Mangala (S), 61′ Doumbia (R)

Strasburgo – Clermont 1-0 28′ Thomasson

Troyes – Lens 1-3 14′ Biancone (T), 42′ Danso (L), 45′ Kalimuendo (L), 71′ Clauss (L)

Classifica Ligue 1 dopo la 37ª giornata

1 Paris Saint Germain 83

2 Monaco 68

3 Marsiglia 68

4 Rennes 65

5 Strasburgo 63

6 Nizza 63

7 Lens 61

8 Lione 58

9 Nantes 54

10 LOSC Lille 54

11 Brest 48

12 Reims 46

13 Montpellier 43

14 Angers 38

15 Troyes 37

16 Clermont 36

17 Lorient 35

18 Metz 31

19 Saint-Etienne 31

20 Bordeaux 28