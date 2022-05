Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 35° giornata 29-30/4 e 1/5/2022

Il Paris Saint Germain guadagna il secondo pareggio consecutivo, cade il Marsiglia con Rennes, Monaco e Nizza che sperano nel secondo posto.

Continua la lotta in Champions League in Ligue 1 che, dopo aver assegnato lo scettro di campione di Francia al Paris Saint Germain, che ha praticamente vinto in parata questo campionato, deve assegnare le ultime posizioni disponibili per l’Europa.

Intanto, proprio i parigini inciampano nuovamente in un pareggio contro lo Strasburgo che mantiene la sesta posizione in classifica.

C’è lotta, invece, per il secondo e il terzo posto con il Marsiglia che ha perso il proprio match contro il Lione e permette a Rennes e Monaco (entrambe vincenti) di avvicinarsi e sperare nella qualificazione in Champions.

In coda, vince solo il Troyes che si toglie da una spigolosa situazione di classifica allungando il passo. Sotto il quattrodicesimo posto (fatta eccezione per il fanalino di coda Metz) perdono tutte e non muovono la zona retrocessione.

Perde ancora il Lille, mentre la vittoria del Lione permette ai suoi tifosi di sperare ancora in una posizione per l’Europa che conta.

Ligue 1, risultati e marcatori della 35° giornata

Venerdì 29 Aprile 2022

Racing Strasburgo vs Paris Saint Germain (3-3) – 2′ K.Gameiro (RS), 23′ K.Mbappè (P), 64′ A.Hakimi (P), 68′ K.Mbappè (P), 75′ M.Verratti autogol (RS), 90’+2′ A.Caci (RS)

Sabato 30 Aprile 2022

Lens vs Nantes (2-2) – 8′ M.Simon (N), 32′ M.Simon (N), 67′ D.Costa (L), 81′ A.Kalimuendo rigore (L) – espluso al 19′ J.L.Leca (L)

Rennes vs St.Etienne (2-0) – 41′ L.Majer, 84′ L.Majer

Domenica 1 Maggio 2022

Troyes vs LOSC Lille (3-0) – 43′ F.Tardieu rigore, 55′ I.Ugbo rigore, 86′ F.Tardieu rigore – esplusi al 50′ R.Sanches (L) e al 68′ B.Yilmaz (L)

Monaco vs Angers (2-0) – 42′ A.Bamba autogol, 61′ W.Ben Yedder

Brest vs Clermont (2-0) – 60′ L.Brassier, 52′ S.Mouniè – espulso dal 22′ R.Del Castillo (B)

Lorient vs Reims (1-2) – 17′ A.Zeneli (R), 32′ T.Moffi (L), 59′ E.B. Tourè (R)

Montpellier vs Metz (2-2) – 24′ T.Delaine (ME), 70′ L.Mafouta (ME), 80′ A.Souquet (MO), 90’+1′ E.Wahi (MO)

Bordeaux vs Nizza (0-1) – 74′ A.Delort (N)

Olympique Marsiglia vs Olympique Lione (0-3) – 55′ C.Lukeba, 76′ M.Dembelè, 88′ K.Toko Ekambi

Ligue 1, la classifica dopo la 35° giornata

1 Paris Saint Germain 79

2 Olympique Marsiglia 65

3 Rennes 62

4 Monaco 62

5 Nizza 60

6 Racing Strasburgo 57

7 Olympique Lione 55

8 Lens 55

9 Nantes 51

10 LOSC Lille 51

11 Brest 48

12 Reims 43

13 Montpellier 43

14 Troyes 36

15 Angers 35

16 Lorient 34

17 Clermont 33

18 St.Etienne 31

19 Bordeaux 27

20 Metz 25