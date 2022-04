Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 34° giornata 23-24/4/2022

Risultati, marcatori e classifica della 34° giornata di Ligue 1. Il PSG pareggia ma vince il titolo. Vince anche il Marsiglia sul Reims. Valanga del Rennes sul Lorient.

La 34° giornata mette già la parola fine alla Ligue 1. A cinque giornate dal termine, il PSG è già campione di Francia. È bastato solamente il pareggio per 1-1 contro il Lens per portare matematicamente i parigini a vincere il campionato, il decimo nella loro storia. Il Marsiglia, invece, vince di misura in casa del Reims e si prende prepotentemente il secondo posto.

Vittoria last minute, invece, per il Nizza che trionfa in casa contro il Troyes. Dopo due sconfitte consecutive, ritorna a vincere il Rennes che travolge per 5-0 il Lorient. Giornata ricca di gol anche per il Lione che fa quintina con il Montpellier. Ancora vittoria per il Monaco che infligge quattro reti al Saint Etienne.

Ligue 1, risultati della 34° giornata

Sabato 23 aprile

Olympique Lione – Montpellier 5-2 26′ Dembelè (O), 43′ Thiago Mendes (O), 45+1′ Wahi (M), 45+3′ rig. Savanier (M), 63′ 90+1′ Aouar (O), 68′ Toko Ekambi (O)

Saint Etienne – Monaco 1-3 23′ Ben Yedder (M), 25′ Volland (M), 42′ rig. Khazri (S), 61′ aut. Kolodziejczak (M), 78′ Boadu (M)

PSG – Lens 1-1 68′ Messi (P), 88′ Jean (L)

Domenica 24 aprile

Rennes – Lorient 5-0 17′ Bourigeaud, 19′ Terrier, 47′ Traoré, 79′ Tait, 90+3′ Laborde

Clermont – Angers 2-2 37′ Cho (A), 44′ Traoré (A), 71′ Bayo (C), 82′ Da Cunha (C)

Metz – Brest 0-1 27′ Belaili

Nantes – Bordeaux 5-3 6′ Niang (B), 18′ Dilrosun (B), 47′ 72′ Coulibaly (N), 51′ aut. Mangas (N), 67′ Kwateng (B), 76′ Simon (N), 89′ Bukari (N)

Nizza – Troyes 1-0 90+3′ Thuram

Lille – Strasburgo 1-0 87′ Celik

Reims – Olympique Marsiglia 0-1 83′ Gerson

Classifica Ligue 1

1 Paris Saint Germain 78

2 Olympique Marsiglia 65

3 Rennes 59

4 Monaco 59

5 Nizza 57

6 Strasburgo 56

7 Lens 54

8 Olympique Lione 52

9 LOSC Lille 51

10 Nantes 50

11 Brest 45

12 Montpellier 42

13 Reims 40

14 Angers 35

15 Lorient 34

16 Troyes 33

17 Clermont 33

18 Saint Etienne 31

19 Bordeaux 27

20 Metz 24