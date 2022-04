Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 33° giornata 20/4/2022

Risultati, marcatori e classifica della 33° giornata di Ligue 1. Il PSG mette in cassaforte il campionato. Rimonta del Marsiglia sul Nantes. Cade il Rennes contro lo Strasburgo. Continua il momento magico del Monaco.

La 33° giornata di Ligue 1 ha visto il trionfo per 3-0 del PSG in casa dell’Angers. Mbappé, Sergio Ramos e Marquinhos portano sempre più i parigini verso il titolo. Basta solamente un punto alla squadra di Mauricio Pochettino per ritornare alla vittoria del campionato. Soffre ma vince il Marsiglia che in casa rimonta per 3-2 sul Nantes.

Cade, invece, il Rennes nello scontro diretto con lo Strasburgo per 2-1. Le due squadre sono a pari puntano e sognano l’Europa. Dietro di loro li raggiunge il Monaco che continua a sorprendere. Ieri è arrivata la vittoria di misura sul Nizza. Per i monegaschi si tratta del quinto successo di fila. Vittoria importante per la salvezza quello del Clermont sul campo del Troyes.

Ligue 1, i risultati della 33° giornata

Bordeaux – Saint Etienne 2-2 16′ Mara (B), 23′ Onana (B), 33′ Bouanga (S), 65′ Nordin (S)

Lorient – Metz 1-0 90+5′ Ouattara

Monaco – Nizza 1-0 45+2′ Golovin

Reims – Lille 2-1 32′ Munetsi (R), 57′ Sanches (L), 90+2′ Abdelhamid (R)

Troyes – Clermont 0-1 88′ Bayo

Angers – PSG 0-3 28′ Mbappé, 45+2′ Ramos, 77′ Marquinhos

Brest – Olympique Lione 2-1 27′ rig. Mounie (B), 72′ Dembelè (O), 74′ Cardona (B)

Lens – Montpellier 2-0 37′ Costa, 75′ Ganago

Olympique Marsiglia – Nantes 3-2 26′ Girotto (N), 40′ rig. 55′ rig. Payet (O), 42′ Coco (N), 75′ Harit (O)

Strasburgo – Rennes 2-1 4′ Diallo (S), 54′ Terrier (R), 77′ Ajorque (S)

Ligue 1, la classifica

1 Paris Saint Germain 77

2 Olympique Marsiglia 62

3 Rennes 56

4 Strasburgo 56

5 Monaco 56

6 Nizza 54

7 Lens 53

8 Olympique Lione 49

9 LOSC Lille 48

10 Nantes 47

11 Montpellier 42

12 Brest 42

13 Reims 40

14 Angers 34

15 Lorient 34

16 Troyes 33

17 Clermont 32

18 Saint Etienne 31

19 Bordeaux 27

20 Metz 24