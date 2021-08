Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 20-21-22/8/2021

Monaco, Lille e Lione non ingranano e il Paris ne approfitta. Intanto fioccano le sorprese nel campionato francese. Sospesa Nizza-Marsiglia.

Una giornata di campionato, a suo modo, destinata ad entrare nella storia di questa stagione della Ligue 1 e non solo per i già di per se clamorosi risultati maturati sui campi di Francia, ma anche per l’incredibile rissa venutasi a creare durante Nizza-Marsiglia.

La partita è stata sospesa verso il 70mo minuto, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, a causa di una maxi rissa che ha coinvolto i giocatori dell’OM e i tifosi del Nizza. Tutto è nato dal lancio di bottiglie e oggetti da parte degli ultras rossoneri che non hanno ben digerito la risposta di Payet e alcuni suoi compagni che hanno rispedito al mittente gli oggetti lanciati.

La partita è stata prontamente sospesa con i giocatori dell’OM che hanno da subito dichiarato di non voler assolutamente continuare il match, dunque la “palla” passerà alla federcalcio francese che dovrà decidere se chiudere la partita, continuare a giocare o dare, addirittura, la vittoria a tavolino a una delle due squadre.

Sul campo, invece, le sorprese arrivano dal fatto che già dalla terza giornata il Paris Saint Germain può tentare una fuga in solitaria essendo l’unica squadra a pieni punti grazie alla vittoria in trasferta (per 2-4) contro il Brest.

Le contendenti al titolo stentano ad ingranare e i risultati sono incredibilmente pessimi per Monaco, Lille e Lione, con la prima ancora ferma ad un solo punto in tre partite.

Non è bastato, infatti, il fattore casa ai monegaschi per vincere contro il Lens che ha ribaltato il pronostico imponendosi con un perentorio 0-2. Un solo, magrissimo, punto per Lione e Lille con i primi che devono recriminare l’andamento di una partita già vinta, ma buttata alle ortiche nel secondo tempo; e i secondi ancora lontani dal mostrare il bellissimo calcio che ha permesso, lo scorso anno, al Lille di affermarsi come campione di Francia.

Le inseguitrici diventano, quindi, un gruppo di inedite squadre capitanato da Angers e Clermont (a 7 punti).

I bianconeri hanno pareggiato in rimonta (1-1) contro il Bordeaux, mentre il Clermont è stato protagonista del rocambolesco match di Lione dove, sotto 1-3 a fine primo tempo, la squadra non si è scomposta e Rashani è riuscito a trascinarla al pareggio con una doppietta.

Tanti i pareggi di giornata (5), mentre il Rennes riesce a rialzare la testa e battere di misura il Nantes.

Ligue 1, risultati e marcatori della 3° giornata

Venerdì 20 Agosto 2021

Brest vs Paris Saint Germain (2-4) – 23′ A.Herrera (PSG), 36′ K.Mbappè (PSG), 42′ F.Honorat (B), 73′ I.Gueye (PSG), 90′ A.Di Maria (PSG)

Sabato 21 Agosto 2021

Monaco vs Lens (0-2) – 51′ I.Ganago, 90’+4′ S.Banza – espulsi al 60′ C.Doucoure (L) e 86′ A.Golovin (M)

St.Etienne vs LOSC Lille (1-1) – 38′ B.Yilmaz (L), 85′ S.Sow (SE)

Domenica 22 Agosto 2021

Lione vs Clermont (3-3) – 5′ M.Dembelè (rigore) (L), 12′ S.Diomandè autorete (C), 21′ M.Dembelè (L), 45’+1′ L.Paquetà (L), 80′ E.Rashani (C), 90’+1′ E.Rashani (C)

Montpellier vs Lorient (3-1) – 21′ E.Le Fee (L), 50′ T.Savanier (M), 58′ S.Mavididi (M), 83′ A.Delort (M) – espulsi 86′ H.Mendes (M) e 92′ J.Hergault (M).

Bordeaux vs Angers (1-1) – 10′ S.Mara (B), 38′ R.Thomas (A)

Racing Strasburgo vs Troyes (1-1) – 19′ Y.Touzghar (T), 77′ A.Thomasson (RS)

Metz vs Reims (1-1) – 7′ M.Munetsi (R), 14′ H.Maiga (M)

Rennes vs Nantes (1-0) – 58′ M.Terrier

Nizza vs Olympique Marsiglia (1-0) – 49′ Dolberg – La partita è stata sospesa al minuto 70 a causa di una rissa tra giocatori dell’OM e tifosi del Nizza

Ligue 1, la classifica dopo la 3° giornata

1 Paris Saint Germain 9

2 Angers 7

3 Clermont 7

4 Lens 5

5 Rennes 5

6 Nizza 4*

7 Montpellier 4

8 Nantes 4

9 Olympique Marsiglia 4*

10 Lorient 4

11 St.Etienne 3

12 Reims 3

13 Metz 2

14 Brest 2

15 Bordeaux 2

16 Olympique Lione 2

17 LOSC Lille 2

18 Troyes 1

19 Monaco 1

20 Racing Strasburgo 1

*una partita in meno

