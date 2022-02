Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 25° giornata 18-19-20/2/2022

Tonfo del PSG in casa del Nantes, anche il Marsiglia cede al Clermont. In vetta vince solo il Nizza.

La venticinquesima giornata del massimo campionato francese ha regalato una grandissima sorpresa che non cambia i connotati della classifica ma fa, sicuramente, notizia.

Il Paris Saint Germain ottiene un clamoroso tonfo contro il Nantes che in un tempo rifila ben 3 gol ai parigini forse troppo stanchi dopo l’impegno in Champions League.

Una sconfitta che fa notizia, ma che si può giudicare indolore se si considera che anche il Marsiglia ha perso non approfittando dello scivolone parigino.

Sono ancora 13 i punti di vantaggio della squadra di Pochettino, mentre il Marsiglia cede in casa al Clermont che ottiene tre punti pesanti in zona salvezza.

Il Nizza è l’unica squadra delle top 4 a vincere grazie alla rete dell’ex Roma Justin Kluivert che regala tre punti importanti contro l’Angers.

Anche il Racing Strasburgo non approfitta dei rallentamenti in vetta e pareggia con un pirotecnico 2-2 contro il St.Etienne in un match che ha visto ben 4 gol in poco più di 30 punti.

Non può sorridere il Lille che pareggia contro il Metz in una partita a reti bianche, ma anche il Lione avrebbe sperato in un risultato diverso contro il Lens dove il pareggio non permette di avvicinarsi alla zona europa.

Rennes corsaro nel match casalingo contro il Troyes, soprattutto grazie ad una grande partita di Guirassy.

Ligue 1, risultati e marcatori della 25° giornata

Venerdì 18 Febbraio 2022

LOSC Lille vs Metz (0-0) – espulso al 90’+1′ E.Zhegrova (L)

Sabato 19 Febbraio 2022

Lens vs Olympique Lione (1-1) – 13′ J.Clauss (LE), 44′ T.Kadewere (LI)

Nantes vs Paris Saint Germain (3-1) – 4′ R.Kolo Muani (N), 16′ Q.Merlin (N), 45’+6′ L.Blas rigore (N), 47′ Neymar Jr (P)

Domenica 20 Febbraio 2022

Nizza vs Angers (1-0) – 19′ J.Kluivert

Rennes vs Troyes (4-1) – 14′ S.Guirassy (R), 20′ S.Guirassy (R), 39′ I.Ugbo (T), 75′ M.Terrier (R), 87′ G.Laborde rigore (R)

St.Etienne vs Racing Strasburgo (2-2) – 4′ R.Boudebouz (SE), 21′ H.Diallo (RS), 30′ L.Perrin (RS), 34′ W.Khazri (SE)

Lorient vs Montpellier (0-1) – 56′ T.Savanier (M)

Reims vs Brest (1-1) – 4′ W.Faes (R), 34′ M.Satriano (B)

Bordeaux vs As Monaco (1-1) – 22′ R.Oudin (B), 67′ M.A.Guedes autogol (M) – espulso al 34′ A.Tchouameni (M)

Olympique Marsiglia vs Clermont (0-2) – 13′ M.Bayo, 84′ J.Allevinah

Ligue 1, la classifica dopo la 25° giornata

1 Paris Saint Germain 59

2 Olympique Marsiglia 46

3 Nizza 45

4 Racing Strasburgo 42

5 Rennes 40

6 AS Monaco 38

7 Nantes 38

8 Olympique Lione 38

9 Montpellier 37

10 Lens 37

11 LOSC Lille 36

12 Brest 32

13 Angers 29

14 Reims 28

15 Clermont 27

16 St.Etienne 22

17 Troyes 21

18 Lorient 21

19 Metz 21

20 Bordeaux 21

