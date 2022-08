Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 12-13-14/8/2022

Risultati e marcatori della seconda giornata di Ligue 1. Il PSG a valanga sul Montpellier. 4-2 del Clermont sul Reims. Il Monaco si ferma col Rennes,

La seconda giornata della Ligue 1 ha visto il PSG trionfare per 5-2 contro il Montepellier, dopo lo scorso 5-0 contro il Clermont. La squadra parigina è già a quota 10 reti in solamente due partite con un super Mbappé che, però, ha sbagliato un rigore. Il Monaco non va oltre l’1-1 contro il Rennes così come il Lille fermato dal Nantes.

Il Clermont si impone per 5-2 in casa del Reims, dopo il brutto esordio. Vittoria esterna del Tolosa per 3-0 sul campo del Troyes. Il Nizza pareggia 1-1 contro lo Strasburgo. Posticipata, invece, Lorient-Lione per impraticabilità del campo.

Fonte: dal Web

Ligue 1, i risultati della seconda giornata

Venerdì 12 agosto

Nantes – Lille 1-1 28′ Simon (N), 76′ Ismaily (L)

Sabato 13 agosto

Monaco – Rennes 1-1 59′ Laborde (R), 72′ Embolo (M)

Paris Saint-Germain – Montpellier 5-2 39′ Sacko (Aut, PSG), 43′, 51′ Neymar (PSG), 58′ Khazri (M), 69′ Mbappé (PSG), 87′ Sanches (PSG)

Domenica 14 agosto

Lorient – Lione POSTICIPATA

Ajaccio – Lens 0-0

Auxerre – Angers 2-2 4′ Jeanvier (Aux), 10′ Hountondji (Aut, Aux), 22′ Diony (Ang), 77′ Salama (Ang)

Reims – Clermont 2-4 23′ Doumbia (R), 30′ Balogun (R), 51′, 62′ Andric (C), 72′ Muhammed Cham (C), 77′ Bela (C)

Troyes – Tolosa 0-3 36′ Larouci (Aut), 54′ Ratao, 85′ Healey

Nizza – Strasburgo 1-1 35′ Delort (N), 55′ Gameiro (S)

Brest – Marsiglia 1-1 38′ Tavares (M), 61′ Lees-Melou (B)

Classifica finale Ligue 1

1. Paris Saint-Germain 6

2. Lille 4

3. Marsiglia 4

4. Tolosa 4

5. Monaco 4

6. Lens 4

7. Lione 3

8. Lorient 3

9. Montpellier 3

10. Clermont 3

11. Nizza 2

12. Angers 2

13. Nantes 2

14. Brest 1

15. Strasburgo 1

16. Ajaccio 1

17. Rennes 1

18. Auxerre 0

19. Troyes 0

20. Reims 0