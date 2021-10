Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 11° giornata 22-23-24/10/2021

Si ferma il PSG nel big match contro il Marsiglia. Il Lens a valanga sul Metz, altro stop per il Lille.

Si assottiglia, anche se leggermente, la classifica del massimo campionato francese che registra, durante l’undicesima tappa di Ligue 1, il pareggio a reti bianche nel big match che metteva di fronte il Paris Saint Germain capolista e l’Olympique Marsiglia.

La giornata è aperta dal match tra St.Etienne e Angers che ha visto i padroni di casa riuscire a muovere la classifica dopo aver temuto per l’ennesima sconfitta di questo difficile campionato.

I bianconeri sono stati in vantaggio per 0-2, ma Khazri e il gol nel finale di Nadè hanno permesso ai biancoverdi di festeggiare almeno la conquista di un punto.

Altro stop del Lille nel sabato di Ligue 1 dove non basta il gol di David a spezzare l’equilibrio visto in campo nel match contro il Brest che guadagna un punto di assoluto valore per la lotta alla salvezza.

Sorride il Nantes che batte il Clermont e aggancia l’Angers in una classifica sempre molto corta per quanto riguarda la lotta ai posti “Europa”.

Se PSG e Marsiglia non stupiscono in quanto a gol, la domenica calcistica è impreziosita dalla stupenda sfida tra il Lione e il Nizza con i rossoneri usciti vincitori di una vera e propria battaglia.

L’OL, in vantaggio di due reti, ha subito la perentoria rimonta del Nizza che nei minuti finali ha trovato il gol del sorpasso e del 3-2 finale.

Vince e convince la sorpresa del campionato, ovvero il Lens che strapazza il Metz per 4-1 in casa e mantiene la seconda posizione portandosi a 7 lunghezze di distanza dal PSG.

Ottima vittoria anche del Monaco che batte il Montpellier per 3-1.

Ligue 1, risultati e marcatori dell’11° giornata

Venerdì 22 Ottobre 2021

St.Etienne vs Angers (2-2) – 28′ I.Traorè (A), 56′ A.Fulgini (A), 61′ W-Khazri (SE), 90’+4′ M.Nadè (SE)

Sabato 23 Ottobre 2021

Nantes vs Clermont (2-1) – 38′ A.Girotto (N), 49′ M.Bayo (C), 61′ L.Blas (N) – espulsi al 30′ J.Gastien (C) e al 39′ S.Corchia (N)

LOSC Lille vs Brest (1-1) – 19′ J.David (L), 32′ R.Faivre (B)

Domenica 24 Ottobre 2021

Nizza vs Olympique Lione (3-2) – 35′ K.Toko Ekambi (OL), 68′ H.Aouar (OL), 80′ Y.Atal (N), 89′ A.Delort (rigore) (N), 90’+2′ E.Guessand (N) – espulso al 85′ T.Kadewere (OL)

Lens vs Metz (4-1) – 14′ W.Said (L), 33′ N.de Preville (M), 37′ W.Said (L), 83′ I.Ganago (L), 90′ P.Frankowski (L)

Reims vs Troyes (1-2) – 6′ Y.Abdelhamid (R), 41′ M. Samba Baldè (T), 66′ X.Chavalerin (T) – espulso al 90’+3′ A.Gravillon (R)

Rennes vs Racing Strasburgo (1-0) – 82′ N.Aguerd (R)

Lorient vs Bordeaux (1-1) – 46′ A.Elis (B), 76′ J.Laporte (L) – espulso al 86′ J.Onana (B)

Monaco vs Montpellier (3-1) – 12′ K.Volland (M), 17′ W.Ben Yedder (M), 61′ G.Martins (M), 81′ T.Savanier (rigore) (M)

Olympique Marsiglia vs Paris Saint Germain (0-0) – espulso al 57′ A.Hakimi (P)

Ligue 1, la classifica dopo l’11° giornata

1 Paris Saint Germain 28

2 Lens 21

3 OGC Nizza 19*

4 Olympique Marsiglia 18*

5 Rennes 18

6 Angers 17

7 Nantes 17

8 Monaco 17

9 Olympique Lione 16

10 LOSC Lille 15

11 Lorient 15

12 Racing Strasburgo 14

13 Montpellier 13

14 Clermont 13

15 Troyes 12

16 Reims 11

17 Bordeaux 9

18 Brest 6

19 Metz 6

20 St.Etienne 5

*una partita in meno

