Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 8° giornata 6-7-8/10/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata di campionato.

Ligue 1 – Stadiosport.it

Pareggio senza reti nell’anticipo della nona giornata tra Le Havre e Lens con i Sangue e Oro che collezionano il secondo pari di fila, sebbene abbiano segnato un gol con Sotoca ma poi annullato dalla Var per fuorigioco. Sevonda vittoria consecutiva per il PSG contro lo Strasburgo per 3-0. Ad aprire le marcature è stato Mbappe, poi Soler e Fabian Ruiz.

Continua a volare il Nizza di Francesco Farioli in un derby tutto italiano contro il Marsiglia di Rino Gattuso. Partita che viene sbloccata solamente dalla doppia ammonizione, e poi espulsione di Belardi, che fa giocare l’OM in dieci. Dopo un solo minuto, è arrivato il gol vittoria di Guessand che porta il Nizza al primo posto in classifica.

Trionfa anche il Lorient per 2-1 contro il Rennes. Successo importante per il Lorient che non vinceva da ben due mesi. Vittoria di misura per il Lille contro il Brest e si ferma la striscia positiva dei bretoni che dopo questa sconfitta si fermano proprio a pari punti con i Mastini. Seconda vittoria consecutiva per il Nantes con un convincente 2-0 sul Montpellier.

Il Monaco ospita in casa il Metz. Il solito Golovin porta i monegaschi alla vittoria e la propria squadra prima in classifica. Nel posticipo, ancora senza vittoria il Lione di Fabio Grosso con un altro KO, questa volta interno contro il Clermont. Ultimo posto e zero vittorie.

Ligue 1, risultati dell’ottava giornata

Venerdì 20 ottobre

Le Havre-Lens 0-0

Sabato 21 ottobre

PSG-Strasburgo 3-0 10’Mbappe, 31′ Soler, 77′ Fabian Ruiz

Nizza-Marsiglia 1-0 78’Guessand

Lorient-Rennes 2-1 4′ aut. Omari (L), 21′ Blas (R), 45+1′ Toure (L)

Lille-Brest 6′ Yazici

Nantes-Montpellier 44′ Mollet, 74′ Bamba

Tolosa-Reims 1-1 48′ Richardson (R), 52′ Dallinga (T)

Monaco-Metz 2-1 4′ Camara (Me), 42′, 55′ Golovin (Mo)

Lione-Clermont 1-2 10′ Muhammed Cham (C), 35′ Magnin (C), 52′ aut.Ogier (L)

Ligue 1, classifica finale

Monaco 20

Nizza 19

PSG 18

Brest 15

Lille 15

Reims 14

Nantes 14

Olympique Marsiglia 12

Rennes 11

Tolosa 11

Le Havre 10

Lorient 10

Strasburgo 10

Montpellier 9

Lens 9

Metz 8

Clermont 5

Lione 3