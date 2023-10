Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 7° giornata 6-7-8/10/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della settima giornata di campionato.

Ligue 1 – Stadiosport.it

Comincia bene il Nantes nell’ottava giornata di campionato che vince per 2-1 contro lo Strasburgo. Con il 2-1, i bretoni superano proprio il Racing di un solo punto. La favola Nizza, invece, non tende a interrompersi. Con l’1-0 in casa del Metz, la squadra di Francesco Faroli è ancora imbattuta in tutto il campionato ed è a un solo punto dal Monaco.

Nel posticipo, i monegaschi si sono imposti per 3-1 contro il Reims. La squadra del principato, era già avanti per 3-0 con le reti di Jakobs, Balogun e Ben Yedder. Per i padroni di casa la rete di Teuma ha ridotto una serata davvero amara. Il Monaco, con questa vittoria, si prende il primo posto.

Prima vittoria per il Marsiglia di Rino Gattuso che si impone per 3-0 contro il Le Havre con l’autorete di Sangante, la rete dell’ex Borussia Aubameyang e poi Sarr. L’OM risale la china dopo un inizio davvero difficile e vola a 12 punti. Crisi nera, invece, per il Lione che non vince contro il Lorient e viene beffato.

I padroni di casa, dopo la rete degli ospiti, erano passati sul 3-1 nel primo tempo. Nella ripresa, però, il Lorient ha pareggiato con Kroupi e poi con Yongwa. Il Lione non ha ancora vinto in questo campionato. Vince, invece, il Montpellier sul Clermont con doppietta di un super Savanier e di quella di Al-Tamari. Inutili le reti di Magnin e Konate per il Clermont che non completa la rimonta

Pari in extremis per il Brest che soffre in casa col Tolosa che passa avanti con Magri. I bretoni, solo al 92′ riescono a trovare un pari con Satriano e a evitare la seconda sconfitta stagionale. Il Brest non raggiunge il Monaco che dista solo due punti. Pari tra Lens e Lille con i Mastini che vanno avanti con Andre ma i Sangue e Oro pareggiano con Machado.

Deve riprendersi assolutamente il PSG dopo la brutta sconfitta in Champions contro il Newcastle. I parigini sono ospiti del Rennes e iniziano subito con le reti di Vitinha e Hakimi. Guouiri riduce lo svantaggio ma il PSG vince con la rete di Kolo Muani.

Ligue 1, risultati dell’ottava giornata

Venerdì 6 ottobre

Strasburgo-Nantes 1-2 50′ Coco (N), 58′ Moutoussamy (N), 90+1′ Dion (S)

Sabato 7 ottobre

Metz-Nizza 0-1 14′ Boudaoui

Reims-Monaco 1-3 42′ Jakobs (M), 46′ Balogun (M), 49′ Ben Yedder (M), 57′ Teuma (R)

Domenica 8 ottobre

Marsiglia-Le Havre 3-0 18′ aut. Sangante, 21′ Aubameyang, 84′ Sarr

Brest-Tolosa 1-1 27′ Magri (T), 90+2′ Satriano (B)

Lione-Lorient 3-3 16′, 54′ Kropui (Lo), 21′ Nuamah (Li), 22′, 41′ Lacazette (Li), 79′ Yongwa (Lo)

Montpellier-Clermont 4-2 16′ , 76′ Al-Tamari (M), 26′ Magnin (C), 31′, 48′ Savanier (M), 45′ Konate (C)

Lens-Lille 1-1 45+2′ Andre (Li), 70′ Machado (Le)

Rennes-PSG 32′ Vitinha, 36′ Hakimi

Ligue 1, classifica finale

Monaco 17

Nizza 16

PSG 15

Brest 15

Reims 13

Montpellier 12

Olympique Marsiglia 12

Lille 12

Rennes 11

Nantes 11

Tolosa 10

Strasburgo 10

Le Havre 9

Lens 8

Metz 8

Lorient 7

Lione 3

Clermont 2