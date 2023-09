Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 22-23-24/8/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della sesta giornata di campionato.

Ligue 1, risultati della sesta giornata

La Ligue 1 si è aperta con un’altra straordinaria impresa del Nizza che vince in casa del Monaco. Continua la favola dell’allenatore Francesco Farioli che continua a volare alto grazie ad una rete all’ultimo dell’ex Sassuolo Boga. Serata davvero nera per i monegaschi ma soprattutto di Balogun. L’attaccante statunitense sbaglia ben due calci di rigori. Tuttavia, il Nizza non è il primo in classifica.

In solitaria c’è il Brest che sta continuando a fare molto bene. Vittoria di carattere contro il Lione per 1-0 all’87’ che porta i bretoni, momentaneamente, in vetta. Non scherza neanche il Nantes che travolge il Lorient per 5-3 con una partita ricca di emozioni.

Nel lunch match lo Strasburgo vince per 1-0 sul campo del Metz e vola dritto al quarto posto. Tre punti importanti anche per il Le Havre contro il Clermont, avvio importante per la squadra neopromossa. Vince per la prima volta, invece, il Lens grazie ad una rete di Guilavogui contro il Tolosa. La vittoria interrompe la crisi dei Sangue e Oro.

Vittoria del PSG che travolge il 4-1 dell’OM. Sconfitta amara per i marsigliesi che hanno deciso di rimuovere Abardonado dalla carica e hanno virato su Gattuso.

Ligue 1, risultati

Venerdì 22 settembre

Monaco-Nizza 0-1 90+1′ Boga

Sabato 23 settembre

Brest-Lione 1-0 87′ Mounie

Nantes-Lorient 5-3 6′ Kroupi (L), 42′ Abline (N), 46′ Comert (N), 55′ Mostafa Mohamed (N), 75′ Faivre (L); 83′ Mollet (N), 85′ Tosin (L), 90+8′ Simon (N)

Domenica 24 settembre

Metz-Strasburgo 0-1 83′ Diarra

Lens-Tolosa 2-1 33′ Gelabert Pina (T), 45+1′ Said (L), 84′ Guilavogui (L)

Le Havre-Clermont 2-1 4′ Alioui (L), 7′ Bayo (L), 45+1′ Konate (C)

Montpellier-Rennes 0-0

PSG-Marsiglia 4-0 8′ Hakimi, 37′ Kolo Muani, 47′, 89′ Sergio Ramos

Martedì 26 settembre

Lille-Reims 1-2 12′ Daramy (R), 26′ Nakamura (R), 79′ Andre (L)

Ligue 1, classifica finale

Brest 13

Nizza 12

PSG 11

Monaco 11

Reims 10

Strasburgo 10

Le Havre 9

Olympique Marsiglia 9

Rennes 8

Nantes 8

Lille 8

Metz 8

Montpellier 6

Lorient 6

Tolosa 6

Lens 4

Lione 2

Clermont 1